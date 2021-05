Guinée: Célébration de la fête Aïd Al-Fitr - L'opposant Cellou Dalein Diallo s'exprime!!!

Les musulmans guinéens ont célébré ce jeudi 13 mai 2021, une fête qui marque la fin du mois de Ramadan. Il a été question pour des imams des différents sites retenus pour la prière, faire des prêches appelant à la cohésion sociale et l'entente pour un développement durable.

Ça été aussi une occasion pour les hommes politiques et acteurs de la société civile de s'exprimer sur les sujets d'intérêt national. C'est le cas du président du parti de l'opposition, UFDG Elhadj Cellou Dalein Diallo. Il a travers un post sur sa page Facebook, rappelé le contexte dans lequel les fidèles musulmans ont accompli leur obligation religieuse qui est le jeûne en disant : « Nous voici arrivés au terme du mois saint de Ramadan où nous avons, par le jeûne, les prières et la dévotion, raffermi davantage notre foi dans un contexte marqué par une crise sanitaire qui frappe le monde entier. Je saisis cette occasion pour présenter mes sincères condoléances à toutes les familles endeuillées par la pandémie et réitérer mes encouragements au personnel soignant dont l'abnégation force l'admiration », a-t-il souligné.

Cellou Dalein Diallo avant de souhaiter bonne fête aux fidèles musulmans, a exprimé son souhait de voir une Guinée unie et prospère, un slogan de son parti. Il déclare : « j'exprime ma profonde pensée pour ceux de nos compatriotes malades, ceux arbitrairement privés de liberté et ceux dont la vulnérabilité nous appellent à un devoir de solidarité.

Puisse Allah, au terme de ce mois de pénitence, favoriser l'avènement d'une Guinée unie où règnent la justice, la solidarité et la paix. A tous les fidèles musulmans de Guinée et du monde, je souhaite une excellente fête d'Aid El Fitr. Qu'Allah le Clément, le Miséricordieux, pardonne nos péchés, accepte notre jeûne et exauce nos prières », a-t-il conclu.