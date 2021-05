Angola: Centre Culturel Camões accueille une exposition collective

Luanda — Une exposition collective intitulée "L'avenir de demain commence aujourd'hui" est ouverte au public dès ce jeudi, au Centre Culturel Portugais, sous l'égide de l'Organisation Escolinha Criar e Crescer.

L'exposition comprend 37 œuvres de dessin et de peinture de 17 enfants et de leurs mentors (des artistes) dans le but de donner aux plus petits le goût des arts.

Les œuvres ont été produites dans une période d'un an et peignent divers thèmes tels que l'environnement, l'éducation, la santé, la joie, entre autres.

S'exprimant lors de l'ouverture de l'exposition, le directeur du Centre Culturel Camões, Telmo Gonçalves, a déclaré que la culture rendait les êtres humains plus heureux et unis.

Il a salué l'initiative de l'organisation "Criar e Crescer" qui travaille avec les enfants et les jeunes dans les domaines de l'éducation et des arts, dans le but de contribuer à la formation dans le domaine de la conduite et des valeurs.

Pour l'artiste Patrício Mawete, l'expérience de travailler avec les enfants était satisfaisante, car il faut transmettre l'héritage aux plus jeunes.

Il a ajouté que ce n'était pas facile étant donné que chaque enfant a son potentiel, mais il s'est dit satisfait du résultat final.

L'exposition restera ouverte jusqu'au 1er juin et les montants de la vente des peintures seront remis à l'organisation qui travaille gratuitement avec les enfants âgés de 3 à 13 ans, dans le district de Maianga.