Mauritanie: Célébration de la journée des soins infirmiers

Nouakchott — L'Association nationale des infirmiers a célébré mardi à Nouakchott, en collaboration avec l'École supérieure des sciences de la santé, la Journée mondiale des soins infirmiers sous le thème, "Oui à un monde qui jouit de plus de justice et de santé pour affronter le covid-19".

Dans un mot pour la circonstance, la secrétaire générale du ministère de la Santé, Mme Halima Yahya Ba, s'est déclarée heureuse d'assister à la cérémonie commémorant la journée internationale des soins infirmiers sous le thème, "Oui à un monde qui jouit de plus de justice et de santé pour affronter le covid-19", et a souligné la nécessité de la solidarité et de la synergie pour faire face à la pandémie.

Elle a profité de l'occasion pour transmettre aux participants les félicitations de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, soulignant la détermination du département à accompagner les efforts de l'Association nationale des infirmiers mauritaniens, en particulier dans le domaine de la lutte contre la pandémie.

La secrétaire générale a exhorté les participants à redoubler d'efforts pour donner les soins nécessaires aux citoyens dans les différents services de santé et à tous les niveaux.

A son tour, la présidente de l'Association des infirmiers Mauritaniens, Mme Oum El Hacen Mint Yezid, a indiqué que l'infirmier est le cœur battant du système de santé et qu'il subit une pression croissante dans son travail.

Elle a précisé que l'infirmier mauritanien était dès le début, aux avant-postes du combat comme à son habitude, résistant dans la bataille pour la survie et a accompli de grandes actions méritoires malgré des conditions difficiles.

La pandémie du Covid, dit-elle, était exceptionnelle et a mis le système sanitaire en Mauritanie et les personnels médicaux dans une situation qui commande l'intensification des efforts pour édifier un système de santé plus solide, plus harmonieux, plus équipé, avec un personnel plus disponible, demandant davantage de formation continue.

La cérémonie a été clôturée par la remise par la secrétaire générale d'attestations honorifiques à la présidente de l'Association ainsi qu'aux médecins en reconnaissance des services rendus à la Nation.