Angola: Vers la création d'un portail sur la culture à Uíge

Uíge — Le Cabinet provincial de la culture, du tourisme, de la jeunesse et du sport à Uíge prévoit de créer un portail pour la diffusion des monuments et sites historiques de la région, a annoncé mercredi, le directeur Manuel João.

Actuellement, ce Cabinet provincial contrôle 17 monuments et sites historiques classés et 50 autres à être classé.

Le responsable, qui parlait lors d'une visite des membres du secrétariat provincial de JMPLA, jeunesse du parti au pouvoir en Angola, a déclaré que l'intention était également de diffuser des questions liées au patrimoine historique et culturel, au tourisme, à la jeunesse et au sport, entre autres.

Parmi les défis pour cette année, Manuel João prévoit des solutions pour dynamiser et valoriser les arts, les langues nationales et officielles, les danses, la réhabilitation et la création d'espaces de loisirs, la gastronomie, la construction de résidences destinées aux jeunes.

Parmi les monuments et sites de la province d'Uíge, il a cité Mbemba Ngango, le musée du Congo, la maison de la culture, les grottes de Nzenzo, la mission évangélique de Kikaia, les monuments de la bataille d'Ambuila.

