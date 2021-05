Togo: Italie - Wisdom Amey devient le plus jeune de l'histoire de la Série A

Wisdom Amey dans l'histoire de la Serie A dès son premier match. Le défenseur est devenu depuis mercredi, le plus jeune joueur à faire ses débuts dans l'histoire de la Serie A. A 15 ans et 277 jours, il bat le record partagé par Amadeo Amadei et Pietro Pellegri (15 ans et 280 jours).

Le jeune défenseur central, d'origine togolaise, a remplacé Tomiyasu en 89 'à l'occasion de la rencontre perdue (0-2) par son club Bologne face à la Genoa en championnat. Suffisant tout de même pour rentrer dans le livret des records. Wisdom Amey est devenu le plus jeune joueur (15 ans et 277 jours) à faire ses débuts dans l'histoire de la Serie A.

Il dépasse la précocité d'Amadei et Pellegri de six jours.

Né à Bassano del Grappa le 11 août 2005 d'un père togolais et d'une mère nigériane, Amey fait de la force physique (il mesure un mètre 85) l'une de ses forces. Le défenseur de Bologne a profité des blessures en défense pour se faire une place. Il était déjà sur le banc contre l'Atalanta et la Fiorentina et son entraîneur avait annoncé son éventuelle entrée sur le terrain en fin de saison. C'est désormais chose faite.