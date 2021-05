Burkina Faso: Journée internationale du vivre-ensemble en paix - Le ministre de la Cohésion sociale appelle à une introspection individuelle et collective

J'appelle tous les acteurs notamment politiques, religieux, coutumiers et OSC de notre société à œuvrer pour la tolérance.

La Journée internationale du vivre- ensemble en paix (JIVEP) qui est célébrée le 16 mai de chaque année, est selon les Nations Unies : « un moyen de mobiliser régulièrement les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité, et l'occasion pour tous d'exprimer le désir profond de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l'harmonie ».

Notre pays le Burkina Faso, jadis considéré comme un havre de paix et de stabilité, fait face à une crise multidimensionnelle marquée par un échec de la construction de l'Etat-nation depuis la décolonisation. Cette situation de fragilité a été exacerbée par des attaques terroristes et la montée de l'extrémisme violent ces dernières années dues à certains facteurs tels que l'intolérance, la haine, la division et la défiance de l'autorité de l'État qui contribuent à détériorer la cohésion sociale et les principes du vivre- ensemble. Dans ce contexte, la construction de la paix et la nécessité de promouvoir le vivre-ensemble en harmonie sont plus que jamais indispensables.

C'est dans cette optique que Son excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso a fait de ces questions une priorité de son mandat actuel. Cela s'est traduit par la nomination d'un Ministre d'Etat, Ministre auprès du Président de Faso, chargé de la Réconciliation Nationale et de la Cohésion Sociale

La commémoration de la 4ème JIVEP, au regard la situation que vit notre pays, est l'occasion d'une introspection individuelle et collective, un ardent moment de réflexion aux moyens et aux actions concrets à poser en vue d'améliorer le vivre-ensemble et de favoriser la tolérance, l'inclusion, la compréhension et la solidarité.

En cette journée du vivre-ensemble, au nom de son Excellence Monsieur le Président du Faso et du Gouvernement, je rends hommage à tous les artisans de la paix dans notre pays pour leurs efforts inlassables déployés pour instaurer la paix. J'appelle tous les acteurs notamment politiques, religieux, coutumiers et OSC de notre société à œuvrer pour la tolérance, car convaincu à l'image de l'ancien Secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan que : « La tolérance est une vertu qui rend la paix possible».

Bonne Journée internationale du vivre- ensemble en paix !

Vive la paix au Burkina Faso et dans le monde !

Le ministre d'Etat, ministre auprès du président du Faso, chargé de la Réconciliation nationale et de la Cohésion sociale

Grand Officier de l'Ordre de l'Etalon