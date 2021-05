Angola: Malanje et Cabinda ont des nouveaux vice-gouverneurs

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a nommé, ce mercredi, Angelino Mungila Quissonde, vice-gouverneur de la province de Malanje pour les services techniques et d'infrastructures.

La Maison civile du Président de la République mentionne, dans une note, que le chef de l'Etat angolais a également nommé Paulo Dinis Luvambano, vice-gouverneur de Cabinda pour les services techniques et d'infrastructure.

Auparavant, le Président João Lourenço avait destitué Gabriel Domingos António Pontes du poste de vice-gouverneur de Malanje pour les services techniques et d'infrastructures, et Joaquim Dumba Malichi, du poste de vice-gouverneur de Cabinda pour les services techniques et d'infrastructures.

Aujourd'hui également, Bartolomeu Nunes a été limogé du poste de directeur de cérémonie du Président de la République.

