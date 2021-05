Algérie: La ministre de la Solidarité partage la joie de l'Aïd avec les enfants orphelins et les personnes âgées

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou a partagé jeudi la joie de l'Aïd El-Fitr avec les enfants et les personnes âgées des centres d'accueil à El Biar et Dely Ibrahim.

Lors d'une cérémonie organisée au centre d'hébergement d'urgence de Dely Brahim, en présence du conseiller du président de la République, chargé des associations religieuses Aissa Belakhdar et des représentants des autorités locales de la circonscription de Cheraga, en l'honneur des personnes âgées, et des enfants du Centre pour enfance assistée d'El Biar, la ministre a souligné que le partage d'un tel événement avec cette frange de la société algérienne traduit une conviction ferme quant à la volonté politique consacrée par la Constitution de novembre 2020 qui prévoit la nécessité de prendre en charge les catégories vulnérables notamment les personnes âgées et les enfants".

De son côté, M. Belakhdar a estimé que cette halte "particulière" apportait véritablement de la joie au sein de la société, toutes franges confondues, et reflétait l'intérêt accordé par l'Etat aux droits de l'Homme à travers les lois et les articles de la Constitution qui en prévoit plus de 40 clauses.

Ces articles, poursuit-il, sont appliqués sur le terrain au profit de diverses catégories sociales, à l'instar des personnes aux besoins spécifiques, les enfants en situation de détresse, les personnes âgées ou encore les habitants des villages et des zones d'ombre.

Il a relevé que ces textes réglementaires "traduisent les engagements pris par le président de la République en faveur de cette catégorie, étant fidèle aux valeurs des Algériens, inspirées de leur lutte historique".

Lors de cette cérémonie, la ministre et la délégation qui l'accompagnait ont procédé à la remise des cadeaux à la grande joie des enfants et des personnes âgées des deux centres d'accueil.