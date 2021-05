Cote d'Ivoire: Inondation en période de pluies - Bouaké Fofana en phase avec les maires pour la sensibilisation des populations

En prélude à la saison des pluies qui s'annonce, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a eu une séance de travail avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci). C'était le 11 mai, au siège de l'Uvicoci sis à Abidjan-Plateau. Il est allé échanger avec les maires sur la question des inondations pendant la période pluvieuse et celle de la salubrité.

« Je rends visite à tous les partenaires de l'assainissement et de la salubrité et au nombre de ceux-ci, les maires viennent en premier. Car notre travail se fait sur les territoires gérés par ces derniers. Il était donc important de venir les saluer et leur dire que je compte sur leur collaboration pour gérer dans l'immédiat la saison des pluies qui s'annonce et à long terme sur la question de l'assainissement et de la salubrité », a indiqué le ministre Bouaké Fofana.

Concernant la stratégie pour éviter les dégâts pendant la période des pluies, il a souligné qu'un plan a été mis en place pour collecter les eaux et les drainer jusqu'aux bassins de retenus. Et d'ajouter qu'il faut sensibiliser les populations aux zones à risques afin d'éviter des dégâts.

Pour sa part, Danho Paulin, président de l'Uvicoci, a rassuré le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité quant à la disponibilité et l'engagement des maires à sensibiliser les riverains.

« Les maires s'engagent à la suite des recommandations du gouvernement, à redoubler d'efforts dans la sensibilisation de nos concitoyens, à identifier toutes les zones à risques et surtout à parler avec nos parents, frères et sœurs qui vivent dans ces lieux dangereux à les quitter. Car il ne faut pas mettre les vies en danger et les maires continueront les campagnes de sensibilisation avec les religieux, les différentes associations », a-t-il affirmé.

En Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, les pluies diluviennes ont causé d'énormes dégâts matériels et des pertes en vie humaine.