Cote d'Ivoire: Société ivoirienne de banque - Le Marocain Mohamed El Ghazi, nouveau directeur général

Aux commandes de la banque depuis 2012, Daouda Coulibaly est promu à un nouveau poste de responsabilité au sein du groupe marocain Attijari Wafa Bank dont la SIB est la filiale ivoirienne.

Le Conseil d'Administration de la Société Ivoirienne de Banque (SIB), réuni le 10 mai 2021, a pris acte de la démission de M. Daouda COULIBALY du poste de Directeur Général, suite à sa promotion au niveau du groupe Attijariwafa bank (AWB). C'est en ces termes qu'un communiqué rendu public par la banque informe l'opinion du départ de M. Daouda Coulibaly de la Société ivoirienne de banque SIB Attijari WafaBank.

« M. COULIBALY a conduit avec brio, pendant près d'une décennie, la transformation de la banque, menant des réformes essentielles qui font aujourd'hui de la SIB un leader en Côte d'Ivoire dans son domaine d'activité et l'une des filiales les plus importantes du Groupe AWB. Ainsi, la SIB, cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) depuis 2016 a atteint des performances remarquables, reconnues sur le plan national (Prix d'Excellence du Président de la République du Meilleur Etablissement du Secteur bancaire et Financier en 2017, Prix de l'Innovation aux Awards du Financement de l'Initiative la Finance S'Engage) et international (Trophée Banque de l'Année 2018 en Côte d'Ivoire par le groupe britannique Financial Times) ».

Après avoir « chaleureusement félicité et remercié M. Daouda COULIBALY », le Conseil d'Administration de la Société Ivoirienne de Banque (SIB) a alors nommé M. Mohamed EL GHAZI au poste de Directeur Général.

Selon le communiqué, « M. Mohamed EL GHAZI, titulaire d'un Diplôme d'Etudes Supérieures (DES) de l'Université de Hassan II de Casablanca et d'un MBA de Sherbrooke Canada, dispose d'une solide expérience bancaire de plus de 30 ans au sein du Groupe Attijariwafa bank participant activement à son développement international depuis plus de 15 ans. Sa dernière fonction était celle de Directeur Général de la Banque Internationale pour le Mali (BIM S.A.).

Pour M. Coulibaly, qui était devenu à sa nomination comme Directeur général de la SIB en février 2012, le premier subsaharien à la tête d'une filiale du marocain AttijariWafa, c'est une nouvelle vie qui commence.