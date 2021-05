Afrique: L'Angola appelle à l'égalité dans la distribution des vaccins

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a appelé jeudi à la sensibilité des pays qui produisent des vaccins contre le Covid-19 pour leur distribution à tous les États.

Le chef de l'Etat angolais s'exprimait à la presse quelques instants après avoir reçu la première dose du vaccin contre le coronavirus, accompagné de la première dame, Ana Dias Lourenço, dans l'un des quatre postes de vaccination ouverts à Luanda.

À cette occasion, João Lourenço a réaffirmé la nécessité de conjuguer les efforts des États pour lutter contre la pandémie.

Le Président João Lourenço a jugé essentiel que les pays producteurs de vaccins comprennent que personne ne sera sauvé seul: "Soit nous sommes tous sauvés, riches et pauvres, puissants et non puissants, soit personne ne sera sauvé".

Pour l'homme d'État angolais, dans la distribution des vaccins, il faut s'occuper de tous et, de cette manière, faire face à la pandémie qui frappe toute la planète.

Après avoir reconnu la faible capacité de réponse des producteurs, il a défendu la nécessité d'un engagement et d'efforts accrus pour accroître l'offre de vaccins.

Le Président João Lourenço justifie que tous les pays, en particulier les Africains, ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour acheter des vaccins aux prix actuels.

Malgré cette situation, le chef de l'État angolais était optimiste quant à la solution à court terme de ce problème.

Concernant l'Angola, il a révélé que le pays avait reçu 600 000 doses d'AstraZeneca (dans le cadre de l'initiative Covax) et 200 000 doses de la Chine.

Il a ajouté que l'Angola a reçu d'autres offres en petites quantités, y compris de groupes d'entreprises, selon leurs possibilités.

Le chef de l'Etat a déclaré qu'il était conscient que l'exécutif angolais ne pouvait pas se fier uniquement aux dons. «Nous devons acheter des vaccins et nous faisons déjà cet effort, malgré les difficultés».

Il a informé que l'Angola avait également acheté six millions de doses du vaccin Spoutnik V, qui sont encore insuffisantes pour les besoins actuels, c'est pourquoi il a déclaré que le pays «continuerait à se battre pour acquérir plus de vaccins, quelle que soit la marque».

Le plan de vaccination actuel prévoit de vacciner environ 54 pour cent de la population angolaise, l'équivalent de 16 823 284 personnes de plus de 16 ans, et de réduire la mortalité et le nombre de cas de Covid-19, tout en permettant un retour au fonctionnement normal des activités économiques et sociales.

