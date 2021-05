Guinée: Prison - Ousmane Gaoual Diallo victime de son inébranlable charisme (Tribune)

S'il est des hommes intègres en Guinée, Ousmane Gaoual Diallo en est un. Son degré de patriotisme et son attachement aux principes républicains font de lui un des hommes de confiance du président de l'UFDG Cellou Dalein Diallo.

En matière de communication et de leadership, ses aptitudes ne sont plus à démontrer. C'est un ouragan politique qui ravage tout sur son passage sans avoir le moindre concurrent en face.

Cet homme comme tant d'autres cadres et militants de l'UFDG et son président est victime de son inébranlable charisme inné qui brille au cœur des étoiles et est porté par le soleil et la lune dans l'univers céleste.

Jeté en prison avec nombre de ses collègues et des centaines d'autres militants de l'UFDG, Ousmane Gaoual Diallo n'est point cet homme qui abdique face aux défis malgré le supplice à lui infligé à la maison centrale depuis plus de six mois, sans procès et sans la moindre preuve avérée de sa culpabilité.

Les grands hommes font toujours peur et la prison n'est point leur place encore moins la solution pour les faire taire. En plus d'être convaincus qu'il y a plusieurs disciples de Ousmane Gaoual Diallo à l'UFDG, Alpha Condé et son régime antirépublicain devraient prendre conscience de leur incapacité à réconcilier les Guinéens et laisser place à une justice équitable pour tous les enfants de la Guinée.

Fort malheureusement au pays des jaloux arrivés souvent au pouvoir par effraction, l'émergence des idées contraires et salvatrices est inscrite au tableau de la gouvernance répressive et déshumanisante.

Ousmane Gaoual Diallo qui affronte aujourd'hui la précarité et la maladie dans sa cellule exiguë, insalubre et puante de Coronthie est victime de son héroïsme qu'il s'est construit pas à pas à coups d'expériences politiques cumulées et en particulier auprès de Cellou Dalein Diallo dont le succès est atypique et sans précédent en Guinée depuis la nuit des temps.

Force aux braves militants de l'UFDG et nos soutiens inconditionnels aux prisonniers du 3ème mandat illégal du dictateur impulsif Alpha Condé.

Tribune d'un militant engagé