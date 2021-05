Angola: Ana Dias Lourenço appelle à l'adhésion à la vaccination contre le Covid-19

Luanda — La première dame de la République, Ana Dias Lourenço, a appelé jeudi, à Luanda, la population à se rendre aux postes de vaccination contre le Covid-19, afin d'éviter la propagation de la pandémie.

Ana Dias Lourenço, qui s'adressait à la presse après avoir reçu la première dose du vaccin Spoutnik V, a considéré le processus de vaccination en cours comme «un élément de prévention pour la santé de la population».

«Je me sens bien après avoir reçu le vaccin», a souligné la première dame.

Le vaccin Spoutnik V de fabrication russe est l'un des plus largement utilisés au monde pour prévenir les cas d'infection par Covid-19. Selon les experts, l'efficacité scientifique du vaccin est de 97%, en deux doses.

Mardi dernier, l'Angola a reçu 40 000 doses du vaccin Spoutnik.

Le plan de vaccination en cours en Angola prévoit de vacciner environ 54 pour cent de la population, soit un total de 16 823 284 personnes de plus de 16 ans, pour réduire la mortalité et prévenir l'augmentation des cas de Covid-19, ainsi que revenir à un fonctionnement normal des activités économiques et sociales.

L'exécutif s'attend à recevoir, au cours de ce mois, un autre lot de 20 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 de Johnson & Johnson, Pfizer et Spoutnik.

Il s'agit d'un lot de 12 millions de doses du vaccin Spoutnik, destiné à immuniser six millions de personnes, plus de quatre millions de Johnson & Johnson et plus d'un million de Pfizer.

