Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Mazembe dompte DCMP, Maniema Union accroche Lupopo

Le chassé-croisé entre l'AS V.Club et le TP Mazembe se poursuit au championnat de la Ligue nationale de football. Les deux clubs n'ont visiblement plus droit à l'erreur, dans leur course intrépide pour le titre. Après la victoire de V.Club, le 12 mai au stade TP Mazembe de Lubumbashi, sur Don Bosco par deux buts zéro, le TP Mazembe est resté à son contact à la suite du succès, le même jour sur la même pelouse, devant le Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa, par un but à zéro. C'était en match remis de la 24e journée.

L'attaquant tanzanien Thomas Ulimwengu a été l'auteur du but victorieux des Corbeaux de Lubumbashi à la 17e minute de jeu. Mazembe reste donc collé à V.Club avec un total de 60 points. De son côté, DCMP ne pourra plus revenir sur le peloton de tête. Le club vert et blanc, battu il y a peu par l'équipe dissidente de Renaissance du Congo, occupe la sixième place du classement, avec 37 points en 26 matchs joués, et en passe de réaliser une saison blanche, loin des joutes africaines.

Et au stade Frédéric-Kibassa de Lubumbashi, le FC Saint-Eloi Lupopo n'a pas réussi à battre l'AS Maniema Union. Cette rencontre, comptant pour la 26e journée du championnat national de football, s'est soldé par un nul vierge de zéro but partout. En conséquence, Maniema Union est un peu décroché au classement avec 57 points, laissant V.Club et Mazembe en tête. Lupopo est quatrième avec 46 points. Enfin, le FC Renaissance du Congo et l'AS Rangers ont fait jeu égal de zéro but partout. Les Académiciens de Kinshasa totalisent ainsi 31 points alors que les Renais de la capitale grappillent 29 points.