Congo-Brazzaville: Exécutif - Anatole Collinet Makosso priorise la restauration de l'autorité de l'Etat

Nommé Premier ministre, chef du gouvernement, le 12 mai, Anatole Collinet Makosso entend restaurer l'autorité de l'Etat, travailler pour la bonne gouvernance et la transparence.

« La priorité des priorités dans l'action qui sera la nôtre, en plus des axes que le président a tracés, c'est la restauration de l'autorité de l'Etat. L'Etat doit avoir son autorité pour répondre à l'orientation qu'avait donnée le président de la République dans son discours d'investiture : l'Etat protecteur qui est chargé de veiller à l'application des textes que votent les parlementaires », a déclaré le nouveau Premier ministre au cours d'une interview le 13 mai.

Pour Anatole Collinet Makosso, l'audit des textes à appliquer se résume à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Pour garantir l'amélioration des conditions de vie des citoyens, il faut, a-t-il insisté "un Etat fort, avec une structure gouvernementale courageuse, qui soit capable non pas de mettre les Congolais au pas mais de les intégrer dans une cohésion nationale. Le but étant de faire en sorte que chacun respecte les textes et travaille pour le bonheur de la population".

Le nouveau locataire de l'hôtel de la Primature entend consolider les efforts entrepris par le gouvernement sortant sous la direction de Clément Mouamba, en termes de lutte contre les antivaleurs, la bonne gouvernance, le respect du bien public et la gestion rationnelle de l'Etat.

Anatole Collinet Makosso se dit conscient du poids de la responsabilité et de la charge qui pèse sur lui, au regard des attentes et des espoirs du peuple congolais. Il s'agit des questions d'ordre économique et social.

« Nous prenons ces responsabilités dans un contexte chargé d'émotions mais aussi de remous. Nous ne pouvons réussir qu'en nous accordant avec nos partenaires sociaux. C'est dans ces moments difficiles que le peuple et toutes les forces vives de la nation doivent être unis autour du président de la République qu'ils ont élu pour qu'ensemble nous puissions réussir à relever les défis économiques, sanitaires, politiques, sécuritaires », a-t-il indiqué.

Concernant la bonne gestion de la chose publique, il se veut rassaurant: " Nous allons offrir à nos partenaires techniques et financiers, bilatéraux comme multilatéraux qui nous accompagnent ces garanties de transparence. Nous allons aussi les aider à mieux percevoir, rendre davantage visible ces efforts de transparence, de bonne gouvernance... ».

Anatole Collinet Makosso a, par ailleurs, remercié le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour "cette marque de confiance" à son égard. Il s'est aussi félicité de l'adhésion du Parti congolais du travail dont il est issu, et des autres formations politiques de la majorité présidentielle à sa nomination. « C'est la première fois qu'on aura un Premier ministre né après l'indépendance. C'est un symbole fort et il a plu au président de la République de poser cet acte pour montrer son engagement à conduire ce pays dans la mise en œuvre de la gouvernance intergénérationnelle qui nous conduit nécessairement vers l'alternance générationnelle mais en douceur, dans la paix, dans la quiétude », a-t-il conclu.