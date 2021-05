Congo-Brazzaville: A paraître - « Vivre avec les forêts tropicales », un livre sur l'urgence écologique

Rédigé par un collectif de plus de cinquante chercheurs de l'unité de recherche « Forêts et Sociétés » du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) et constitué de portraits et de témoignages des amoureux de cet environnement, l'ouvrage est une invite à repenser les relations humaines avec cette partie de la flore pour sa sauvegarde.

L'ouvrage de 216 pages, qui sera publié à la fin de ce mois par la maison d'édition Muséo, présente un panorama complet des forêts tropicales dans le monde, de l'Afrique en Amérique latine jusqu'en Asie du sud-est, en passant par l'Océanie. Et pour les forêts de chaque continent : une description riche, chiffrée et illustrée avec plus de 250 photographies, leurs états actuels, leurs fonctions et leurs apports pour la survie planétaire.

Les politiques de conservation des forêts ainsi que les relations entre cet environnement et les humains constituent le fondement de ce livre écologique dont la direction a été assurée par Plinio Sist. Pour lui, cet ouvrage est une invite au changement de mentalités vis à vis des forêts tropicales. Dit changement qui exige d'admettre que lutter contre la déforestation et la dégradation est l'affaire de tous.

« Ce livre est un voyage en forêt tropicale centré sur l'humain et ses liens profonds, anciens, avec ces espaces particuliers. Ce voyage suit les chercheurs, les populations locales et l'ensemble des acteurs des forêts tropicales pour transmettre un message fondamental : la sauvegarde des forêts tropicales exige d'inventer une nouvelle coexistence entre humains et forêts tropicales », souligne Plinio Sist, directeur de l'unité Forêts et Sociétés du Cirad, qui a également dirigé l'ouvrage.

Au fil des pages, « Vivre avec les forêts tropicales » emmène le lectorat à mieux percevoir la relation de co-dépendance entre les forêts et humains. C'est dans ce sens que les auteurs ont opté pour une écriture personnifiée, présentant des portraits et évoquant des rencontres avec des citoyens dépendants de la forêt, ainsi que des témoignages de leur vécu sur le terrain.

En parallèle, les scientifiques se sont attachés à rendre l'ouvrage accessible à tous, dans un langage simple, sans jargon, ni nom scientifique. « Vivre avec les forêts tropicales » présente ainsi au grand public les principaux enjeux présents et futurs de la recherche forestière en milieu tropical, à travers la riche expérience de terrain vécue au quotidien par les chercheuses et chercheurs, auteurs de ce livre.

Par ailleurs, loin d'être uniquement alarmiste sur l'état des forêts tropicales dans le monde, l'ouvrage liste et énonce les diverses pistes menant à une meilleure gestion des forêts impliquant les populations locales, ainsi qu'à leur préservation voire à leur restauration.