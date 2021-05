Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - V.Club bat Don Bosco et marche vers le titre

Les Dauphins Noirs de Kinshasa sont résolument en route vers le sacre national, actuellement en bonne posture avec 61 points après leur victoire sur les Salésiens de Don Bosco à Lubumbashi.

La course est effrénée vers le titre national pour V.Club, Mazembe et Maniema Union. Ces trois équipes en tête du championnat de la Ligue nationale de football ne se font pas des cadeaux. En match comptant pour la 26e journée, l'AS .Club de Kinshasa a malicieusement évité, le 12 mai, au stade TP Mazembe de Lubumbashi le piège que le CS Don Bosco lui a tendu. Ricky Tulengi a inscrit l'unique but de la partie à la 49e minute sur une passe décisive de Zemanga Soze.

Avant le match, l'entraîneur Florent Ibenge de V.Club déclarait en conférence de presse d'avant-match : « Nous espérons que Don Bosco sera au meilleur de sa forme pour qu'il propose son meilleur football possible et que nous soyons à niveau pour que nous ayons une belle confrontation. Que le jeu l'emporte sur l'enjeu et qu'en tant qu'entraîneur de V.Club, que nous sortions avec les trois points. Nous ne voulons pas que Don Bosco soit notre bourreau comme ce fut le cas il y a quelques saisons exceptionnellement. Il n'a plus rien à perdre mais tout à gagner et alors que nous pouvons perdre quelque chose. La pression est plutôt sur nous voilà pourquoi il nous faudra être suffisamment grand pour passer au dessus ».

Ce succès permet aux Dauphins Noirs de Kinshasa d'empocher les trois points de la victoire et surtout de reprendre la main aux Corbeaux du TP Mazembe à la tête du championnat national de football. V.Club compte désormais 61 points, Mazembe est à 58 points. Battu dernièrement par le TP Mazembe par deux buts à zéro, le CS Don Bosco fait du surplace, bloqué à 32 points. L'on rappelle que les Salésiens auront un autre entraîneur principal la saison prochaine. Eric Tshibasu Ike, sélectionneur des Léopards U17 et ancien coach Renaissance du Congo va reprendre le tablier que va rendre le technicien français Johan Curbilié.

JSK bat Simba

Un autre match s'est joué, le même mercredi, au stade des Martyrs de Kinshasa, la Jeunesse sportive de Kinshasa (JSK) a eu raison de l'AS Simba de Kolwezi par deux buts à zéro. Akram Bongonga a ouvert la marque sur penalty à la 51e minute, et Diego Massona a donné le coup de grâce en faveur de la JSK à la 74e minute, donnant à cette équipe nouvellement promue en Ligue 1 de la République démocratique du Congo dans le sixième victoire de la saison.JSK sort ainsi d'une spirale de contreperformances de sept matchs sans victoire (4 nuls et 3 défaites). L'équipe compte 28 points en 28 rencontres livrées, en bonne position pour assurer son maintien dans l'élite du football congolais. Simba, pour sa part, un autre promu en Ligue 1, est douzième au classement avec un acquis de 25 points.