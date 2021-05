Maroc: Les cours mondiaux des produits alimentaires poursuivent leur envolée

Le sucre enregistre la plus forte hausse

Les prix internationaux des produits alimentaires ont poursuivi leur progression au cours du mois d'avril, souligne un nouveau rapport de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). En avril, l'Indice FAO des prix des produits alimentaires a enregistré une onzième hausse mensuelle consécutive, s'établissant en moyenne à 120,9 points, soit une hausse de 1,7% depuis mars et 30,8% de plus que son niveau enregistré au même mois de l'année dernière. S'il a atteint son plus haut niveau depuis 2014, l'agence onusienne a toutefois noté un recul en valeur nominale de 12% par rapport à son plus haut historique atteint en février 2011.

Selon les données disponibles, le sucre a enregistré la plus forte hausse au cours de cette période. En effet, l'Indice FAO des prix du sucre s'est accru de 3,9% au cours du mois dernier et progresse de 60% par rapport à avril 2020. «Le rebond des prix internationaux du sucre constaté en avril est dû à un niveau d'achat élevé, dans un contexte où la lente progression des récoltes au Brésil et les dégâts provoqués par le gel en France ont amplifié les craintes d'un resserrement des disponibilités mondiales en 2020-2021», a expliqué la FAO.

D'après l'organisation, l'évolution des prix a « également bénéficié de l'appréciation du real brésilien par rapport au dollar des Etats-Unis, qui a généralement des effets sur les expéditions du Brésil, le premier producteur mondial de sucre». Si l'on en croit l'agence des Nations unies, il apparaît que la pression à la hausse sur les prix a été quelque peu limitée par les importantes exportations prévues en Inde et par le léger recul des prix du pétrole brut, a-t-elle souligné dans un communiqué.

En hausse de 2,9 points (1,8%) en glissement mensuel, l'Indice FAO des prix des huiles végétales a pour sa part connu une progression de 1,8% au cours du même mois, suite à la hausse des cours internationaux de l'huile de palme « sous l'effet de craintes d'une croissance de la production plus lente que prévu dans les principaux pays exportateurs ». Dans son rapport, la FAO a également fait état de la poursuite de la hausse des valeurs des huiles de soja et de colza ainsi que de la contraction modérée des prix de l'huile de tournesol.

En s'établissant en moyenne à 101,8 points, l'Indice FAO des prix de la viande a enregistré une hausse de 1,7% par rapport à sa valeur de mars. Il a ainsi enregistré son septième mois consécutif de hausse et un niveau supérieur de 5,1% à celui du même mois de l'année dernière, a précisé l'agence. Dans son communiqué, la FAO a attribué cette évolution à la « forte demande en provenance de l'Asie de l'Est qui a soutenu les cours des viandes de bovins d'ovin et de porcin». L'agence a toutefois relevé une stabilité au niveau des prix de la viande de volaille, en raison de l'équilibre des marchés mondiaux dans leur ensemble.

Selon la même source, en avril, « l'Indice FAO des prix des céréales a gagné 1,2%, après un bref repli en mars, et s'établit maintenant à 26% de plus que son niveau d'avril 2020 ». Dans le détail, les données disponibles montrent que « les prix du maïs ont progressé de 5,7% et ont atteint un niveau supérieur de 66,7% à leurs valeurs enregistrées il y a un an ». Comme l'a expliqué l'org

anisation de même source, « les superficies plantées sont moins importantes que prévu aux États-Unis d'Amérique et les conditions de culture en Argentine, au Brésil et aux Etats-Unis d'Amérique ont suscité certaines inquiétudes ». Si les cours internationaux du blé sont restés stables dans l'ensemble, les données recueillies montrent que ceux du riz, de l'orge et du sorgo ont de leur côté accusé un recul.

Quant à l'Indice FAO des prix des produits laitiers, il s'est établi en moyenne à 118,9 points, ce qui correspond à une progression de 1,2% par rapport au précédent mois. « Il s'agit du onzième mois consécutif de hausse de l'Indice, qui grimpe de 24,1% par rapport à son niveau enregistré il y a un an », a précisé l'organisation notant que les cours du beurre, du fromage et du lait écrémé en poudre ont augmenté sous l'effet d'une forte demande à l'importation en Asie.