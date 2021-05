Liberia: Covid-19, Ebola et fièvre typhoïde - La mission de Foya devient un hôpital de campagne de l'église

Foya — " La mission de Foya est toujours en première ligne pour sauver des vies humaines, et être proche de ceux qui souffrent ", déclare à l'Agence Fides le Père Lorenzo Snider, prêtre de la Société des Missions Africaines (SMA) dans le nord-ouest du Liberia.

Le missionnaire raconte la situation sanitaire du pays qui craint Ebola, à nouveau actif dans la Guinée voisine en plus de Covid. "Notre paroisse, dédiée au Saint curé d'Ars, est située à la frontière du Sierra Leone et de la Guinée. Nous avons commencé le chemin du Carême avec de l'appréhension et de la peur, surtout pour le personnel de notre centre de santé, le Foya Health Center.

La camionnette de la mission reste disponible à tout moment et devient souvent une ambulance d'urgence. Nous nous sentons comme un hôpital de campagne", indique le missionnaire, reprenant l'expression bien connue du Pape François. "Même le spectre d'Ebola - poursuit le père Snider - qui représentait une menace réelle il y a quelques mois et rappelait la tragédie de l'épidémie de 2014-16, est maintenant redimensionné après la vérification des cas à quelques kilomètres de la frontière. L'intervention des volontaires de l'ONG Médecins sans frontières et l'application des protocoles ont rapidement circonscrit la zone et empêché la propagation du virus."

La fièvre typhoïde est un autre sujet de préoccupation pour la population libérienne, en particulier parmi les plus faibles. "Récemment, le ministre libérien de la Santé a annoncé le début de la campagne de vaccination contre la fièvre typhoïde qui comme le paludisme, a une diffusion endémique dans toute la région. Ce vaccin devrait devrait permettre de faire immuniser l'ensemble de la population de moins de 15 ans, grâce un programme de pointe" explique le missionnaire.