Madagascar: Orange pro league - Quatre clubs pour un trône

Le Five FC et le Cosfa, en provenance de la conférence Nord. L'AS Adema et l'Ajesaia, issus de la conférence Sud. Les quatre clubs s'affrontent à partir de ce vendredi au By Pass, en playoffs de l'Orange Pro League. Le trophée de champion attend le vainqueur.

Le Five FC et l'Ajesaia ouvrent le bal à midi. Les deux formations adoptent une philosophie quasi similaire. Celle-ci se traduit par l'éducation et la formation des joueurs dans les catégories d'âge inférieures, pour en faire des joueurs de haut niveau. D'un côté, l'équipe du Ve arrondissement se base sur un effectif composé de joueurs qui ont débuté dans les « baolim-pokontany ». Ils ont grimpé les échelons un par un pour atteindre la Pro League. Vévé, Bancé et leurs coéquipiers affichent une parfaite cohésion. Leur automatisme sur le terrain le prouve à chaque sortie. De l'autre côté, les Jaunes et Bleus s'appuient comme toujours sur les produits de leur centre de formation. Ces derniers sont mélangés avec quelques éléments plus âgés. C'est le cas par exemple du duo d'attaque, constitué de la pépite El Hadari et de l'expérimenté Yvan.

Disette

Le Five FC fait office de novice dans cette compétition. Créé en 2017, il court après son premier titre sur la scène nationale. Pour sa part, l'Ajesaia vise un troisième sacre après ceux de 2007 et 2009.

La deuxième affiche opposera l'AS Adema au Cosfa, à 14h 30. Les Verts ont réalisé un parcours de haute voltige cette année. Ils restent sur une série impressionnante de huit victoires consécutives. Une performance rendue possible grâce à la solidité de leur défense et de leur portier, Nina. Ils sont en bonne posture pour glaner une quatrième couronne après 2002, 2006 et 2012. Les militaires aussi rêvent de mettre fin à une longue période de disette. Doubles champions en 1988 et 1993, ils n'ont plus goûté au succès depuis presque trente ans. Dans le camp du Cosfa, on se dit que cette année est enfin la bonne.

Ces playoffs se joueront à huis clos. Les matches seront retransmis sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook Sport261. Ils seront également diffusés en direct sur la chaîne Gasy Star de StarTimes.