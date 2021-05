Madagascar: Bilan Covid-19 - L'épidémie reste tenace

L'épidémie de coronavirus est, certes, en phase descendante, mais elle reste tenace. Les chiffres sur les nouveaux cas, les décès et les formes graves sont stationnaires, depuis plusieurs jours.

QUATRE cent huit nouveaux porteurs du virus de Covid-19 sont détectés, cent-cinquante-neuf le 11 mai et deux cent quarante-neuf, le 12 mai. Le bilan épidémiologique de ces deux jours, rapporte le décès de treize personnes, dont six le 11 mai et sept le 12 mai. Trois cent deux cas confirmés développent les formes graves du coronavirus dans les hôpitaux. Mille huit cent cinquante personnes sont en traitement. Analamanga est, toujours, le foyer de l'épidémie, avec deux-cent quatre-vingt-dix-huit nouveaux porteurs du virus détectés et huit décès en deux jours.

Les victimes du coronavirus sont en hausse dans les régions de Vakinankaratra, d'Atsimo Andrefana et de Matsiatra Ambony. Les cinq autres décès déclarés ces deux derniers jours ont été enregistrés dans ces trois régions.

Actif

Le virus de Covid-19 reste actif dans une dizaine de régions. En plus d'Analamanga, de nouveaux cas ont été également détectés dans les régions de Vakinan karatra, d'Atsimo Andrefana, de Matsiatra Ambony, d'Alaotra Mangoro, de Diana, d'Atsinanana, d'Atsimo Atsinanana, d'Androy, de Betsiboka, d'Anosy, d'Analanjirofo, de Menabe, de Sava et de Vatovavy Fitovinany.

Le coronavirus n'est pas encore éliminé. Il continue à circuler. Des professionnels de santé estiment, même, que de nombreuses personnes ont contracté le virus, dans la communauté, mais avec la baisse des tests effectués, le nombre de cas détectés et rapportés officiellement, est aussi en baisse. La plupart des « malades », commencent les traitements et ne passent plus au test de dépistage. Les professionnels de santé appellent à la vigilance, avec l'arrivée de la période hivernale, propice à la propagation des maladies virales.