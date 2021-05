Madagascar: Covid-19 Atsimo Andrefana - Trente-cinq décès officiels depuis le Nouvel an

La région Atsimo-Andrefana enregistre quarante-et-un décès officiels dûs au coronavirus, dont trente-cinq depuis le Nouvel an 2021 jusqu'en début mai. Un nombre en hausse car six décès sont enregistrés rien que la semaine dernière, soit un à deux décès par jour. L'épidémie est à son comble dans la ville de Toliara, dans le district de Toliara II et à Ampanihy.

Le directeur régional de la Santé par intérim, Louisette Soanirina, explique que la hausse du nombre des porteurs du virus est à relier au fait que de nombreux habitants de Toliara ont été à Fianarantsoa ou dans la capitale, lors de la célébration de la fête de fin d'année et du Nouvel an, régions qui comptaient à cette période, de nombreux malades et des décès liés à la Covid-19. La contamination était risquée car les barrages sanitaires n'ont plus été mis en place.

Atsimo-Andrefana recevra son quota de vaccins. Les autorités locales annoncent leur arrivée pour le 19 mai. Trois catégories de personnes seront vaccinées lors de cette première phase. Six cent soixante membres du personnel médical se sont déjà inscrits. Ils sont prioritaires au même titre que les forces de l'ordre et les personnes âgées de plus de 70 ans Ils représentent 3% de l'ensemble à vacciner.

Les personnes âgées entre 60 et 69 ans, le reste de ceux qui n'ont pas été vaccinés, et les personnes âgées de plus de 18 ans seront priorisés lors de la deuxième vague de vaccination. Les 33,5% de la population restante, auront leur part de vaccin.