Sénégal: CAN Beach soccer - Le sélectionneur national fait "un mixte" entre expérience et talent

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe du beach soccer Ngalla Sylla, a publié une liste "mixte" de 15 joueurs marquée par la présence de joueurs expérimentés et de nouveaux talents pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations de la compétition.

Parmi les joueurs d'expérience, il a fait apppel au gardien et capitaine, Alseny Ndiaye. Concernant les nouveaux venus, on peut citer le champion du Sénégal, Baye Malick Diop de Yeumbeul.

"C'est un mixte", a déclaré le coach qui a décidé aussi de faire au défenseur international du Jaraaf, Mamadou Sylla engagé pourtant dans les compétitions domestiques et en Coupe de la CAF.

D'ailleurs, le Jaraaf s'est envolé pour le Cameroun où il jouera ce dimanche le quart de finale aller de la Coupe de la CAF contre le Coton Sport de Garoua.

Evoquant la présence sur la liste du défenseur international, Ngalla Sylla a déclaré dans un entretien téléphonique à l'APS que son staff "a jugé nécessaire de le faire venir étant donné que c'est l'un des plus expérimentés avec Alseny Ndiaye et Babacar Fall".

"Il connait la compétition d'autant plus qu'il est là depuis 2013", a indiqué le sélectionneur national rappelant que même étant professionnel au Liban et en Malaisie, le défenseur central participait toujours aux tournois de beach soccer.

D'ailleurs, poursuit-il, "un consensus a été trouvé avec le Jaraaf et le joueur sera mis à notre disposition après le match retour contre le Coton Sports de Garoua (23 mars)".

"Sûrement, il ratera le premier match", a ajouté le technicien qui a aussi fait appel à l'ancien gardien de but international de la Jeanne d'Arc de Dakar, Bity Sy.

Parmi les nouveaux, en plus du champion du Sénégal avec Yeumbeul, Baye Malick Diop, on peut citer Pape Mor Boye (Galaxie Beach), Mamour Diagne et Seydina Issa Diagne (Yoff beach soccer).

Voici la liste des 15 sélectionnés : Alseny Ndiaye (Vison Sports), Bity Sy (Gorée Beach soccer), Mamour Diagne et Seydina Issa Diagne (Yoff beach soccer), Mamadou Sylla (Jaraaf), Pape Demba Ndour (Nogent le Roi, France), Pape Demba Ndour, Jean Ninou Diatta, Jean Charles Bleck (Golf Beach soccer), Pape Modou Ndoye (Ngor-Almadies Beach soccer), Pape Mor Boye (Galaxie beach soccer), Baye Malick Diop, Babacar Fall et Hamidou Barry (Yeumbeul Beach soccer), Raoul Mendy (Mamelles Beach soccer), Mame Mor Gueye Fall (Saint-Louis beach soccer).

La CAN de beach soccer aura lieu à Saly Portudal du 23 au 29 mai et le Sénégal champion d'Afrique en titre évoluera dans la poule A avec la RD Congo, la Tanzanie et l'Ouganda.

Dans la poule B, on aura l'Egypte, le Maroc, le Mozambique et les Seychelles.

Les Séngélais vont débuter leur stage vendredi par des tests anti Covid-19 en perspective de la CAN, précise la Fédération sénégalaise de football dans un communiqué.