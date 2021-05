Angola: Joel Leonardo souligne l'évolution du système de justice en Angola

Dundo — Le président du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour suprême, Joel Leonardo, a déclaré jeudi que l'Angola avait marqué des pas pour rendre son système judiciaire de plus en plus crédible, rapprochant les services des citoyens.

S'adressant à la presse, à l'issue de la visite de travail dans la province de Lunda Norte, il a réitéré que la mise en place des cours d'appel représentait une évolution du système judiciaire, le rendant plus rapide.

«Ce n'est pas trop de se rappeler que c'est la prérogative de l'Etat de droit et de l'Etat démocratique, de mettre la justice au plus près des citoyens», a souligné le magistrat.

Il a reconnu que les démarches sont timides, mais dirigées pour apporter la justice à la population, un défi qui exige des juges et autres magistrats, plus de dynamisme, d'efficacité et de rapidité dans le traitement des affaires.

Concernant le manque de cadres, en particulier de juges, Joel Leonardo a déclaré que c'était un problème en cours de résolution.

