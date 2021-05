Ile Maurice: Conseil des ministres - MV Wakashio, Fièvre aphteuse, Kreol Morisien... discutés

Le Conseil des ministres s'est réuni hier, jeudi 13 mai. Voici-ci-dessous le communiqué qui vous permettra de savoir à quoi travaille le gouvernement :

MV Wakashio: une compensation additionnelle aux pêcheurs

Les pêcheurs affectés par la marée noire causée par l'échouement du MV Wakashio devraient avoir une compensation supplémentaire. Du moins c'est ce qui a été décidé au conseil des ministres hier pour que le ministère de la pêche se tourne vers l'assureur du vraquier japonais pour faire la demande.

Des propositions pour Le Kreol Morisien dès le Grade 10

C'est le comité ministériel, présidé par le Premier ministre qui se penchera sur l'enseignement du Kreol Morisien au niveau secondaire. Par conséquent, le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie travaillerait à la mise en œuvre des propositions pour l'enseignement du Kreol Morisien en Grade 10 à partir de l'année académique 2021-2022.

DTAA: un accord avec le Lesotho

Le ministre des Finances promulguerait le Double Taxation Avoidance Agreement Regulations 2021 avec le Lesotho. Cet accord de non-double imposition a pour but de créer un environnement propice à des flux d'investissements transfrontaliers entre les deux pays et fournir des mécanismes pour lutter contre la fraude fiscale et autres malversations et aussi de résoudre les litiges fiscaux qui pourraient survenir.

36 195 vaccins anti-grippe administrés

Du 22 avril au 11 mai, 48 régions de l'île ont reçu 36 195 doses de vaccins anti-grippe selon les chiffres compilés par le ministère de l'intégration sociale. A ce jour, 1281 vaccins ont été administrés aux pensionnaires des institutions charitables et ceux des maisons de retraites. En outre, 8583 bénéficiaires de visites a domicile ont bénéficié d'une dose de vaccin anti-grippe. Les Rodriguais ne sont pas en reste. Des procédures ont été engagées pour expédier 5000 doses de vaccins à l'ile Rodrigues.

Fièvre aphteuse: 180 000 doses de vaccins débarquent à Maurice

Aucun cas de fièvre aphteuse n'a été enregistré en dehors des deux zones rouges, soit St Gabriel et Baie malgache/Mont du Sable. Cependant, Maurice recevra 180 000 doses de vaccin le 15 mai prochain. L'achat du vaccin a été effectué par la Commission de l'océan Indien et financé par l'Agence Française de Développement. Une partie des vaccins sera acheminée à Rodrigues par le prochain vol disponible. Les deux vétérinaires de Maurice ont eu des réunions avec la Commission de l'agriculture pour faire le point sur la situation de la fièvre aphteuse à Rodrigues. Ils effectueraient une séro-surveillance de la maladie sur une période d'environ deux semaines et fourniraient également une assistance pour le programme de vaccination.

CECPA: session virtuelle avec l'Inde le 7 juin

Dans le cadre de la Comprehensive Economic Partnership Agreement (CECPA) qui est entrée en vigueur le 1er avril dernier, la Conférence de l'industrie indienne, en collaboration avec le Haut-commissariat de Maurice à New Delhi, organisera une session virtuelle sur les opportunités commerciales entre l'Inde et Maurice le 7 juin 2021. Cette conférence vise à offrir une excellente occasion de présenter Maurice en tant que destination phare pour l'investissement et un emplacement idéal qui pourrait être utilisé par la communauté d'affaires indienne pour monter des projets d'investissement, de s'engager dans des activités de transformation et fournir des services ciblant les continent africain et les marchés régionaux.

Météo: le froid s'installera jusqu'à fin octobre

Selon le Seasonal Outlook pour l'hiver 2021, la station de météo prévoit que le début de l'hiver se situerait vers la deuxième semaine de mai et durerait jusqu'à la fin d'octobre. Les précipitations sur Maurice devraient être légèrement supérieures à la normale pendant la première moitié de la saison et légèrement inférieures à la normale pendant la seconde moitié.