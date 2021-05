Congo-Brazzaville: Basketball - Démarrage des championnats de Brazzaville

La Ligue de Basketball de Brazzaville a annoncé pour le 15 mai, le début des championnats départementaux. Les équipes engagées sont logées dans deux poules par catégories sauf chez les dames.

La conférénce A chez les seniors hommes mettra aux prises BC Massengo, As Thomas Sankara, Etoile du Congo, Cara, Avenir du rail et Ange noir basketball 2. Dans la poule opposée, on retrouve ANBC 1, Interclub, Patronage, Diables noirs 1, RBC, Liber, RCO et Diables noirs 2. Chez les seniors dames poule unique avec des clubs comme Brazzabasket, Etoile du Congo, ANBC, AVR, Diables noirs, Interclub et ECB.

Chez les juniors hommes, la Conférence A opposera, BC Massengo, AS Thomas Sankara, Etoile du Congo, Cara, AVR et Génération miracle. Le groupe opposé regroupe ANBC, Interclub 1, Patronage, Diables noirs 1, RBC, Interclub 2 et ECB. Chez les cadets, le groupe A est composé de BC Massengo, Etoile du Congo, Cara, AVR et Génération miracle. Le groupe B quant à lui regroupe ANBC, Interclub 1, Patronage, Diables noirs, Interclub 2 et ECB.

Pour cette saison, la Ligue a décidé d'accompagner les clubs en prenant en charge les frais d'engagement et aussi en mettant à leur disposition douze licences par catégories. Les autres formalités administratives, souligne t-elle, sont à la charge des équipes qui doivent se rapprocher du secrétariat général de la Ligue pour remplir les formulaires. « La commission technique s'attèle à mettre à votre disposition le calendrier des compétitions... Par contre nous insistons à remplir les formulaires administratives car aucun joueur ne pourra prendre part aux rencontres sans licence. »

Le bureau de la ligue a par ailleurs remercié les dirigeants des clubs ayant participé au tournoi de relance malgré le contexte difficile lié aux crises économique et sanitaire du coronavirus. Le tournoi s'est achevé sur une note satisfaisante.