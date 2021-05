Madagascar: Fisc - Possibilité de payer l'impôt sur les revenus en deux tranches

Le ministère de 'l'Economie et des Finances continue de prendre les mesures pour alléger les effets néfastes de la crise sanitaire sur les entreprises.

Et ce, à travers des dispositifs d'allégement fiscal. Cette fois-ci, ce sont les contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus qui vont avoir la possibilité de payer en deux tranches leurs obligations fiscales. Ainsi, d'après un communiqué de la Direction générale des Impôts, « pour les entreprises qui sont en mesure d'effectuer la déclaration d'impôts sur les revenus à l'échéance du 15 mai, il y a une possibilité d'effectuer le paiement en deux tranches, la première au plus tard le 17 mai et la seconde au plus tard le 15 juin 2021 ».

Dans le cas contraire, les entreprises assujetties à l'impôt sur les revenus doivent « payer un acompte exceptionnel équivalent à la moitié de l'impôt sur les revenus prévisionnel au plus tard le 17 mai 2021 et peuvent procéder au dépôt de leurs déclarations et au paiement du reliquat de l'impôt sur les revenus au plus tard le 15 juin 2021 ». Il est à noter que la date du dépôt des états financiers est maintenue au 30 juin 2021.