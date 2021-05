Madagascar: Secteur agricole - Un projet d'assurance agricole aves la SFI

La Société Financière Internationale (SFI) va aider les compagnies d'assurance malgaches à concevoir des produits ciblés visant à protéger les agriculteurs contre les risques climatiques et d'autres catastrophes naturelles qui menacent leurs moyens de subsistance et pèsent sur la confiance des créanciers.

Un partenariat entre la SFI et le gouvernement malgache a été signé pour développer des solutions d'assurance agricole à destination des petits exploitants afin de renforcer leur résilience face au changement climatique, d'améliorer leur productivité et de les aider à accéder plus facilement aux services financiers.

Pertes économiques

Une assurance agricole qui arrive à point nommé quand on sait qu'elle a pour objectif de protéger ces petits producteurs contre un large éventail d'aléas naturels, y compris les cyclones, les sécheresses, les inondations et les invasions de ravageurs. Les pertes économiques liées aux catastrophes naturelles s'élèvent en moyenne à 1 % du PIB par an à Madagascar. « Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'est engagé à développer l'assurance agricole pour les petits exploitants afin de parvenir à l'autosuffisance alimentaire et à une croissance accélérée, inclusive et durable. La mise en place d'un système d'assurance agricole constitue une solution pérenne permettant de développer les filières agricoles.

Cela incitera les banques et les institutions financières à soutenir les agriculteurs, via un accès renforcé au crédit, pour les aider à faire face aux risques liés au changement climatique », a déclaré Fanomezantsoa Lucien Ranarivelo, ministre de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche à Marcelle Ayo, Représentante Pays d'IFC pour Madagascar a déclaré pour sa part que « les petits exploitants agricoles sont souvent en première ligne face aux risques et ils ont besoin de programmes d'assurance ciblés. L'assurance agricole est un moyen de les aider à disposer d'un flux de trésorerie davantage prévisible et stable, leur permettant de rembourser leurs emprunts, d'améliorer leur solvabilité, de stimuler leur production et de renforcer leur résilience face aux catastrophes naturelles et aux autres chocs »,

Un quart du PIB

Notons que le secteur agricole compte pour environ un quart du PIB du pays et 64 % du total des emplois. Les petits exploitants représentent environ 70 % de la population agricole, mais plus de la moitié d'entre eux considèrent que les difficultés d'accès aux services financiers constituent une contrainte majeure qui entrave leur productivité et leurs revenus. D'où l'importance de l'assurance agricole qui peut favoriser l'accès au crédit en contribuant à atténuer une partie du risque lié aux prêts

Le projet est financé par le Mécanisme mondial pour l'assurance indicielle (GIIF), un fonds multidonateur géré par le Groupe de la Banque mondiale et destiné à remédier au manque de solutions d'assurance abordables contre les risques météorologiques et de catastrophes dans les pays émergents. Ce mécanisme est soutenu par la Commission européenne, le Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et le ministère des Finances du Japon.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre plus large des activités menées par IFC à Madagascar pour aider le pays à renforcer l'inclusion financière en facilitant l'accès des petits exploitants agricoles et des petites entreprises à des produits financiers innovants tels que l'assurance indicielle, le crédit et les services financiers numériques.