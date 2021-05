Madagascar: Football - Coquelin, la nouvelle coqueluche des Barea !

Francis Coquelin Andrianirina est sans aucun doute la perle rare qui manquait aux Barea.

Si les tractations aboutissent, Eric Rabesandratana aura une nouvelle option dans son système défensif avec l'arrivée de Francis Coquelin. Ou plutôt de Andrianirina, comme l'indique son nom à l'état-civil. Mais un nom jusque-là mis en sourdine pour échapper à la sélection des Barea, alors qu'on a là le profil type d'un Malgache expatrié. Un très grand qui plus est.

Francis Coquelin Andrianirina formerait avec Rayan Raveloson un véritable mur de la défense, sans qu'il y ait besoin d'opter pour trois milieux défensifs. Et avant que le milieu actuel de Villareal ne débarque chez les Barea, on perçoit déjà un terrible engouement dans les rangs des fans des Barea. Peut-être pas ceux du même nom, mais bien cette majorité silencieuse qui fait confiance à la capacité d'Eric Rabesandratana pour réussir ce pari fou de se qualifier, au moins pour les barrages des éliminatoires de ce Mondial 2022 au Qatar.

En clair, des Barea qui battraient tour à tour le Bénin, la Tanzanie et la RDC pour terminer à la première place qualificative aux barrages entre les dix meilleures formations africaines.

Coquelin capitaine. Pour ce faire, Rabe a bien besoin de l'expérience de Coquelin Andrianirina pour diriger un groupe. A 30 ans et compte tenu de son potentiel, il mériterait à coup sûr de porter le brassard de capitaine.

Francis Coquelin a franchi tous les paliers, avant de se hisser au plus haut niveau. Il était de toutes les équipes de France jeunes, en débutant chez les U17, U18, U19, U20 et même dans les rangs des espoirs. Bref, un homme d'expérience qui a d'ailleurs fourbi ses armes chez les Gunners d'Arsenal, et sous la houlette d'Arsène Wenger qui plus est. Prêté à Lorient puis à Fribourg, en Allemagne, Francis Coquelin Andrianirina est revenu à Londres au Charlton Athletic FC avant d'être rappelé par Arsène Wenger à Arsenal au cours de la saison 2014-2015, avec cette victoire de 4 à 1 contre Aston Villa lors de la FA Cup.

Il est ensuite parti en Espagne en 2018 pour devenir un pion essentiel de Valence, mais comme le bon comportement à un prix, il n'a pas su résister à l'offre de Villarreal depuis 2020.

Une défense de rêve. C'est dire que les Barea ont là une authentique star de haut niveau qu'il fallait à tout prix convaincre de venir. Car si les tractations aboutissent, et que Rabesandratana parvient aussi à s'attacher les services d'Andy Pelmard (OGC Nice) et Warmed Omari (Stade Rennais), tous les deux évoluant dans la charnière centrale, et qu'on arrive à convaincre Remy Vita du Bayern sur le flanc gauche, tout en gardant Métanire à droite, on a là suffisamment d'arguments pour faire de Mathyas Randriamamy un des plus grands gardiens du moment.

Il reste en fait à trouver des hommes, des nouveaux, pour assurer le compartiment offensif, mais en attendant, on a aussi des locaux qui peuvent faire l'affaire tels Vévé du Five, Jean Yves du Fosa, Tsito de JET, et même le jeune Arnaud Randrianantenaina de la défunte CNaPS qui a pour le moment disparu des radars. C'est tout juste une affaire de bonne volonté. La même qui anime le président Andry Rajoelina à qui on demande encore d'intervenir pour mettre un terme à cette guerre intestine orchestrée par ses partisans parfois trop zélés.