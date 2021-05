Madagascar: Marghe - « Je suis fière de mon parcours et compte sur votre soutien »

interview

La finale de The Voice France 2021 sera diffusée demain sur la chaîne TF1. Parmi les quatre finalistes, une Malgache est en lice pour remporter le titre. Marghe, au fil de l'aventure, n'a cessé d'éblouir, de surprendre et d'émerveiller le public et les coachs. A 24 heures de ce grand show en direct, elle nous a accordé une interview exclusive et attend la mobilisation de la communauté malgache de France pour la soutenir.

Vous êtes maintenant en finale de The Voice France 2021. Est-ce que vous vous attendiez à ce parcours ?

« Oui et non. C'est un peu des deux. Oui parce que c'est l'objectif. Non, je m'y attendais pas du tout vu les talents ».

Nous vous avions posé la même question lors de notre précédente interview, quelle est la meilleure prestation jusque-là ?

« Plus, j'avance, plus les prestations me marquent. Je peux dire que c'était lors de la demi-finale, mais, les Cross-Battles m'ont marqué également ».

Qu'est-ce que l'aventure The Voice vous a apporté ?

« Humainement, je me suis fait beaucoup d'amis que ce soit les participants ou la production. Des rencontres qu'on n'oubliera jamais. Artistiquement, j'ai appris lors des coachings pour la technique vocale, j'ai gagné plus en maturité. C'était juste bénéfique dans tous les sens du terme ».

Vous êtes en finale, pensez-vous avoir fait un bon choix de coach ?

« Oui, j'ai bien fait d'avoir choisi Florent Pagny. Le coach et le public m'ont porté jusqu'ici ».

Marghe, après The Voice, comptez-vous continuer à Madagascar ou lancer votre carrière solo?

« J'ai commencé avec Madagascar et j'ai mis entre parenthèses ma carrière avec l'aventure The Voice. Mais je vais me reconcentrer sur Madagascar et j'y prépare une petite surprise. Il faut revenir parce que cela fait six ans que j'ai quitté le pays. Comme je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de chanter en malgache pendant The Voice, je vais composer des chansons en malgache »

A Madagascar vous êtes sûre de devenir une star. Vous attendiez-vous à cet engouement ?

« Je nous connais. Les Malgaches sont solidaires que ce soit pour le sport à l'exemple des Barea, la cuisine et la musique. On est une nation solidaire et c'est super beau. Et je réitère, je suis fière d'être une Malgache ».

Un message ?

« Il faut croire en ses rêves. Nous les Malgaches, on a cette détermination. Je suis en finale et très contente de mon parcours. Je compte énormément sur vous tous pour voter pour moi demain lors de la finale».

Un mot pour résumer ton aventure ?

« Inoubliable »