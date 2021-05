Maroc: Cérémonie au siège de l'État-major général des FAR à Rabat à l'occasion du 65ème anniversaire de la création des FAR

Rabat — Une cérémonie a été organisée, vendredi matin, au siège de l'État-major général des Forces Armées Royales (FAR) à Rabat, à l'occasion du 65è anniversaire de la création des FAR.

Présidée par le magistrat-colonel Anass Britel, la cérémonie a été marquée par le salut des couleurs nationales et la lecture de l'ordre du jour adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'État-major général des FAR, aux officiers, sous-officiers et militaires de rang.

Dans cet ordre du jour, le Souverain a affirmé que "la symbolique de cet événement national associé à la construction du Maroc moderne est source de davantage de fierté de Notre valeureuse armée et son histoire faite de gloire et d'héroïsme, et de sentiments de révérence envers ceux qui ont jeté les jalons de ce grandiose édifice, Notre Grand-Père Feu Sa Majesté Le Roi Mohammed V et notre Vénéré père, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu perpétue leur Mémoire et les ait en Sa sainte miséricorde, faisant de cette ancienne institution une école authentique pour l'éducation sincère et fidèle aux valeurs de citoyenneté".

"Nous avons tenu, conformément à nos traditions séculaires, de faire de cette précieuse occasion, une étape annuelle pour évaluer, tirer les leçons et définir les objectifs et les priorités, afin d'élaborer et de mettre en œuvre les plans et programmes futurs, en se focalisant sur le développement continu des capacités des Forces Armées Royales et en leur octroyant les moyens et les équipements dont elles ont besoin, tout en veillant à la formation et à la mobilisation de leurs membres pour leur permettre de se mettre au diapason de toutes les évolutions et de relever les défis", a souligné le Souverain.

"Tout en Louant la persévérance des membres de Nos Forces Armées Royales, aussi bien dans la défense des constantes du Maroc et de son intégrité territoriale, que dans la participation de Nos contingents aux opérations de maintien de la paix, Nous ne pouvons, en cette conjoncture sensible, marquée par la persistance de la pandémie de Covid-19 à l'international, que rendre hommage aux personnels médicaux et aux cadres des Services Sociaux des Forces Armées Royales qui sont aux avant-postes aux côtés de leurs homologues des établissements hospitaliers nationaux, des membres de la Protection civile et des Forces publiques, qui se sont mobilisés, en exécution de Nos Hautes instructions, pour assurer les prestations médicales ainsi que lors de l'opération nationale de vaccination", a poursuivi Sa Majesté.

"Les mutations rapides que connaissent aujourd'hui les sciences et les technologies de sécurité et de défense, doivent inciter nos jeunes compétences militaires à les accompagner, et les mettre à profit dans des programmes nationaux de recherche exclusifs permettant de concevoir des solutions innovantes dans les domaines de la transformation numérique et des technologies de l'information et de la communication, de commandement et de contrôle, et ce afin d'augmenter le degrés de préparation de Notre Armée et de soutenir ses capacités de combat sur le terrain. A cet effet, Notre Haute sollicitude restera liée au soutien de vos efforts et à la mise à votre disposition des équipements nécessaires et appropriés pour vous permettre d'accomplir vos missions dans les meilleures conditions, dans le cadre des objectifs que Nous avons tracés sur le moyen et le long termes, pour que Nos Forces armées demeurent l'œil vigilant de la sécurité de la Nation et le bouclier qui protège son intégrité territoriale, ses valeurs sacrées et ses acquis", a indiqué SM le Roi.

Le 65-ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales est une occasion de se remémorer les grands sacrifices que les FAR ont consentis depuis leur création le 14 mai 1956, ainsi que leur dévouement à défendre la sécurité et la stabilité de la patrie et son intégrité territoriale et à protéger la vie, la santé et les biens des citoyens, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'État-major général des FAR.