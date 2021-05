Maroc: La Gendarmerie Royale célèbre le 65è anniversaire de la création des FAR

Rabat — Une cérémonie a été organisée vendredi au siège du groupement aérien de la Gendarmerie Royale (GAGR) à Rabat, à l'occasion de la célébration du 65è anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR).

Après le salut des des couleurs nationales, la cérémonie présidée par Général de Corps d'armée, Mohamed Haramou, commandant la Gendarmerie Royale, a été marquée par la lecture de l'Ordre du jour adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'État-major général des FAR, aux différentes composantes des Forces Armées Royales.

Dans cet ordre du jour, le Souverain a affirmé que "la symbolique de cet événement national associé à la construction du Maroc moderne est source de davantage de fierté de Notre valeureuse armée et son histoire faite de gloire et d'héroïsme, et de sentiments de révérence envers ceux qui ont jeté les jalons de ce grandiose édifice, Notre Grand-Père Feu Sa Majesté Le Roi Mohammed V et notre Vénéré père, Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu perpétue leur Mémoire et les ait en Sa sainte miséricorde, faisant de cette ancienne institution une école authentique pour l'éducation sincère et fidèle aux valeurs de citoyenneté".

"Nous avons tenu, conformément à nos traditions séculaires, de faire de cette précieuse occasion, une étape annuelle pour évaluer, tirer les leçons et définir les objectifs et les priorités, afin d'élaborer et de mettre en œuvre les plans et programmes futurs, en se focalisant sur le développement continu des capacités des Forces Armées Royales et en leur octroyant les moyens et les équipements dont elles ont besoin, tout en veillant à la formation et à la mobilisation de leurs membres pour leur permettre de se mettre au diapason de toutes les évolutions et de relever les défis", a souligné le Souverain.

"La force née de la détermination, de la résistance et de l'abnégation dont vous faites preuve dans la surveillance et la sécurisation de nos frontières terrestres, aériennes et maritimes, en particulier dans Nos provinces du sud et nos régions de l'est, ainsi que les sacrifices consentis pour hisser très haut le drapeau de la Nation partout dans le Royaume, restera une fierté pour tous les Marocains. Nous vous invitons à plus d'accomplissements et à plus d'abnégation afin d'exhausser la volonté de réussite et de victoire qui vous anime", a poursuivi Sa Majesté.

"Les mutations rapides que connaissent aujourd'hui les sciences et les technologies de sécurité et de défense, doivent inciter nos jeunes compétences militaires à les accompagner, et les mettre à profit dans des programmes nationaux de recherche exclusifs permettant de concevoir des solutions innovantes dans les domaines de la transformation numérique et des technologies de l'information et de la communication, de commandement et de contrôle, et ce afin d'augmenter le degrés de préparation de Notre Armée et de soutenir ses capacités de combat sur le terrain. A cet effet, Notre Haute sollicitude restera liée au soutien de vos efforts et à la mise à votre disposition des équipements nécessaires et appropriés pour vous permettre d'accomplir vos missions dans les meilleures conditions, dans le cadre des objectifs que Nous avons tracés sur le moyen et le long termes, pour que Nos Forces armées demeurent l'œil vigilant de la sécurité de la Nation et le bouclier qui protège son intégrité territoriale, ses valeurs sacrées et ses acquis", a indiqué SM le Roi.

Le 65-ème anniversaire de la création des Forces Armées Royales est une occasion de se remémorer les grands sacrifices que les FAR ont consentis depuis leur création le 14 mai 1956, ainsi que leur dévouement à défendre la sécurité et la stabilité de la patrie et son intégrité territoriale et à protéger la vie, la santé et les biens des citoyens, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'État-major général des FAR.