Gabon: Ogooué-Lolo - Le Samu Social à Koula-Moutou, Pana et Dienga

Le Samu social gabonais a déployé ses équipes dans la province de l'Ogooué-Lolo. Il a pour mission, la prise en charge sanitaire des personnes démunies. Les populations de Pana, Dienga et celles de Koula-Moutou ont accueilli cette caravane médicale avec satisfaction et ont bénéficié des services ophtalmologiques, gynécologiques, buccodentaires et de la chirurgie ambulatoire .

Après un long et périple voyage entre Libreville et Koula-Moutou, l'équipe du Samu a commencé sa mission dans le département de la Lombo-Bouénguidi, précisément, dans la commune de Pana. Les malades, patiemment, les attendaient. Pour la première journée dans cette localité, c'est plus de 500 personnes qui ont été prises en charge. L'engouement s'est fait sentir le jour suivant avec 1100 personnes supplémentaires, a expliqué le Docteur Wenceslas Yaba, Coordonnateur général du Samu Social Gabonais.

Au lieu de rebrousser chemin comme prévu après 48h d'intervention, la campagne s'est poursuivie à Dienga où dira t-il "la précarité et la souffrance" se font sentir également chez les populations. Là-bas, ce sont 400 personnes qui ont répondu présent afin de se faire soigner et recevoir les médicaments gratuitement. « Le Samu social est au cœur de la politique et le social de notre pays. Nous sommes très heureux car le Président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi a tenu à ce que l'on vienne et nous sommes arrivés au moment opportun avec une grande équipe composée de 43 personnes pour sillonner Pana, Deinga et Koula-Moutou ».

Les pathologies retenues pendant cette caravane sont les mêmes que pour les autres menées antérieurement sur le territoire national. Il s'agit entre autres de la gynécologie, l'ophtalmologie, la cardiologie, la chirurgie ambulatoire ... Rappelons que dans le souci de lutte contre l'exclusion sanitaire et sociale, toutes les actions menées par le Samu social gabonais sont gratuites. Pour le mois de mars écoulé, 754 000 compatriotes ont bénéficié des soins gratuits de cet organisme communautaire.