Sénégal: Aéroport de Saint-Louis - Le site du projet de construction libéré des emprises

Les autorités administratives du département et celles ministérielles, accompagnées des responsables de la société en charge des travaux ont procédé ce mercredi 12 mai 2021, à une opération de libération des emprises sur le site de l'aéroport de Saint-Louis. Selon un communiqué du Ministère du Tourisme et des Transports aériens, il s'agit de points qui impactaient sur l'avancée des travaux de construction de l'aéroport de Saint-Louis constitué d'un verger situé sur le tracée du mur de clôture et de quelques maisons au niveau la rampe d'approche.

«Cette opération est le résultat d'une conciliation concluante engagées par le Gouverneur de Région et le préfet du Département de Saint-Louis à travers la Commission Départementale de Conciliation et d'Evaluation des Impenses qui ont réaffirmés l'engagement de l'Etat à payer les indemnisations dues dans les meilleurs délais» souligne le document de presse.

Cette présence du Préfet du département Saint-Louis, en compagnie de Souleymane Ndiaye, Directeur des infrastructures aéroportuaires et des responsables de la société chargée de la construction, sur le site du chantier de l'aéroport de Saint-Louis a, en outre, permis de constater «un rythme très satisfaisant d'avancement des travaux du projet».

Le ministère du Tourisme rappelle à l'occasion que « la construction de l'aéroport de Saint-Louis, devant contribuer à assurer le maillage du territoire national en infrastructures aéroportuaires, s'inscrit dans le cadre du Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (Pras), une des composantes du projet Hub aérien sous régional, avec Aibd et Air Sénégal ».

Ce programme comprend deux volets : la reconstruction des aéroports de Saint-Louis, Ourossogui-Matam, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou ; et la mise aux normes des aéroports de Kolda, Sédhiou, Cap Skiring, Kaolack, Linguère, Podor, Bakel et Simenti. A terme, souligne le communiqué de presse, « l'aéroport de Saint-Louis sera un facteur amplificateur du développement économique de la zone par les opportunités et facilités qu'il offrira pour favoriser les investissements mais aussi dans la promotion et le développement du tourisme».