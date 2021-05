Sénégal: Célébration de l'Ascension - Jésus donné en exemple aux chrétiens

Le curé de Saint Pierre des Baobab, à Dakar, père Bernard Noël Tine, se réjouit de voir chrétiens et musulmans prier le même jour deux fêtes importantes : la Korité et l'Ascension. Il a profité de cette bénédiction afin de prier pour la paix au Sénégal, tout en invitant les croyants à privilégier les choses d'en haut.

À la paroisse Saint Pierre de Baobab, le curé, père Bernard Noël Tine, s'est réjoui du fait que cette année, chrétiens et musulmans aient prié le même jour, les uns pour l'Ascension et la Korité pour les autres. Une occasion pour lui de formuler des prières pour la paix au Sénégal et la bonne entente entre les deux communautés. Plus loin dans son homélie, le guide religieux est largement revenu sur le sens de l'Ascension qui, selon lui, célèbre encore la victoire de Jésus Christ sur la mort. C'est aussi la fin de la mission de Jésus sur terre.

Selon lui, c'est une fierté aussi bien pour les apôtres que pour les chrétiens qui, au cœur de la semaine sainte, ont suivi, pas à pas, Jésus-Christ sur le chemin de la souffrance. D'après le guide religieux, les chrétiens sont heureux de voir Jésus loin de cette souffrance, mais surtout auprès du père. Ce qui fait dire au curé de Saint Père de Baobab que «Jésus a fini de souffrir. Sa grandeur est reconnue par toute l'humanité». Il a ajouté que «Jésus est aujourd'hui dans la gloire de Dieu où il a désormais pris place. La fête de l'Ascension célèbre alors la victoire de Jésus, son couronnement dans le royaume de Dieu».

Lutter contre le diktat du paraître

Pour le père Noël Tine, l'Ascension est aussi la victoire de l'Homme. Car, dit-il, en montant vers son père, «le fils de Marie et de Joseph nous attire vers Dieu car il est le sauveur du monde. Son salut est communiqué à tous parce que nous croyons en lui. Nous sommes ses disciples». En poursuivant son homélie, le curé de Saint Pierre de Baobab donne l'exemple sur Jésus en rappelant aux hommes que leur vie sur terre n'est pas destinée à s'enfoncer de jour en jour dans le noir. «Elle baigne déjà dans la lumière de la Résurrection.

Nous sommes destinés à être un jour élevés comme le Christ l'a été. Joie donc de savoir que la gloire du Christ sera un jour la nôtre. Nous devons le croire car, dans ce monde, beaucoup d'entre nous pensent que l'essentiel, c'est la réussite foncière, une affaire qui tourne, un compte en banque honorable, les enfants qui obtiennent de bons diplômes... Le Christ de l'Ascension nous dit de regarder plus haut que tout cela», a commenté le guide religieux. Avant de regretter que dans ce bas monde, le paraître et les honneurs prennent le pas sur tout. «Un monde où l'on ne cesse de se battre, où l'on se réjouit même de l'échec, des difficultés et des erreurs des autres. Redressons-nous ! Ne nous trainons pas !», a-t-il conseillé.

C'est pourquoi il a invité les fidèles chrétiens à chercher et à aimer les choses d'en haut et non celles d'en bas. Le saint homme a, toujours dans son homélie, indiqué que Jésus a achevé sa mission sur terre au moment où celle des croyants ne fait que commencer. En quittant ses apôtres, dira-t-il, Jésus leur a confié, entre autres missions, l'évangélisation. Ce sont des apôtres qui sont chargés de la faire en tant que témoins du Christ. C'est à cet effet qu'ils ont reçu la force et l'esprit saint.