Afrique de l'Ouest: BRVM - Fin de semaine baissière pour les principaux indicateurs de la Bourse

La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a terminé la journée de cotation de ce vendredi 14 mai 2021 avec une forte baisse de ses principaux indicateurs.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi cédé 5,23% à 127,78 points contre 134,83 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse) a enregistré une baisse de 3,06% à 149,44 points contre 154,16 points précédemment.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une diminution de 141,932 milliards FCFA, se situant à 4497,304 milliards FCFA contre 4639,236 milliards FCFA la veille. Celle du marché obligataire s'est retrouvée, en revanche, avec une hausse de 3,575 milliards FCFA, s'établissant à 6285,639 milliards FCFA contre 6282,064 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions s'est située à 455,011 millions FCFA contre 986,228 millions FCFA la veille, soit une baisse de 531,217 millions FCFA.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les valeurs suivantes : Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 1.795 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (plus 7,46% à 2.665FCFA), PALM Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 3.465 FCFA), SITAB (plus 7,31% à 1.835 FCFA) et BOA Mali (plus 6,87% à 1.400 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les valeurs suivantes : Sonatel (moins 9,73% à 13.500 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 6,25% à 300 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 4,17% à 3.450 FCFA), BOA Niger (moins 4,11% à 3.500 FCFA) et Bolloré Côte d'Ivoire (moins 3,68% à 1.440 FCFA).