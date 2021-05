Cote d'Ivoire: Bounkani - Michel Noufé, coordonnateur du Rhdp, exhorte les jeunes à oeuvrer pour la paix et la cohésion sociale

Noufé Michel, coordonnateur régional associé du Rhdp pour la région du Bounkani a rencontré les jeunes de sa région résidents à Abidjan, le 13 mai, à Abobo

A l'occasion, il a affirmé que le développement du Bounkani ne pourra se faire qu' avec le Rhdp et dans un climat apaisé. Raison pour laquelle, il a exhorté les jeunes à œuvrer pour la paix en vue d'un développement harmonieux de leur région, il leur a surtout demandé de continuer à faire confiance au Rhdp et au Président Alassane Ouattara « la seule personne capable de développer leur région et la Cote d' Ivoire».

"Le Président Ouattara, est un homme de dialogue et de réconciliation, qui s'est inscrit dans la vision du Président Félix Houphouët-Boigny, en ramenant la paix en Côte d'Ivoire et restauré la sécurité des personnes et des biens», a-t-il fait savoir.

Ajoutant que le Président Alassane Ouattara est surtout un homme qui a su redonner de l'espoir aux Ivoiriens. « Il a posé des actes forts qui vont dans le sens de la réconciliation nationale. Il est une grande chance pour le Bounkani et pour l'ensemble du pays qui bénéficient de toutes ses actions de paix et de progrès», a insisté le cadre du Rhdp.

Pour Noufé Michel, « Le Président Alassane Ouattara est un grand bâtisseur qui a accompli le miracle de relancer l'économie ivoirienne pour la repositionner comme l'une des plus performantes, non seulement au niveau africain, qu'au plan mondial, avec un taux de croissance économique annuel moyen de 9 % sur la période 2012 à 2016 ».

Aux jeunes de la région, il leur a demandé de cultiver la paix. «Je souhaite que vous soyez unis. La paix et la cohésion sociale doivent vous habiter quotidiennement. C'est primordial pour le développement du Bounkani. Je serai toujours à vos côtés pour maintenir ce climat de paix et développement. Nous devons maintenir ce climat paisible pour le bonheurs de nos parents », a t' il exhorté.