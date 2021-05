Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - La population rend un hommage au défunt 1er adjoint au maire, Ackah Anokoi Martin

Le maire Jean-Louis Moulot et les autorités de Grand-Bassam ont organisé ce vendredi 14 mai 2021, une cérémonie d'hommage au 1er adjoint au maire Ackah Anokoi Martin, décédé le 23 avril 2021, à Abidjan.

C'est la cour de la mairie qui a servi de cadre à cette cérémonie d'hommage à un grand professionnel qui a servi la nation ivoirienne en général et la ville de Grand-Bassam en particulier.

En présence de plusieurs personnalités dont l'ancien vice-Président Daniel Kablan Duncan, le maire Jean-Louis Moulot a décerné à titre posthume, la médaille de la ville de Grand-Bassam à l'illustre disparu. La médaille a été remise à sa famille.

« Ackah Anokoi Martin est indubitablement à la fois un bijou et un trésor. Car par ses vertus et qualités humaines incommensurables, il a été un père de famille adoré, et a su tisser et entretenir des relations interpersonnelles très conviviales avec ses collaborateurs, ses collègues et ces concitoyens », a souligné le 5e adjoint au maire, Traoré Siaka, au nom du maire de Grand-Bassam. Et d'ajouter : « Puisse Dieu Tout-Puissant, dans son infinie bonté, t'accorde une place de choix dans sa félicité céleste et comble le vide que ton départ crée dans nos cœurs et dans nos vies. Car la mort ne t'emporte pas, elle multiplie ta vie dans chacun de nos bras ».

Ahikpolé De Chantal, porte-parole de la famille du défunt, a tenu à exprimer ses remerciements au maire Jean-Louis Moulot ainsi qu'au peuple bassamois pour leur soutien. « Monsieur le maire, les enfants Ackah vous disent merci pour votre soutien depuis l'annonce du décès et vous remercient pour l'hommage rendu à travers la ville afin que la population se souvienne de ce qu'il a été ».

Après la cérémonie d'hommage, une messe de requiem a été dite en l'église catholique au quartier France.