Angola: Covid-19 - Le pays vaccine plus de 600 mille personnes

Luanda — Les autorités sanitaires ont annoncé vendredi que 600.267 citoyens avaient été vaccinés contre Covid-19 depuis le coup d'envoi de la campagne en mars dernier.

Parmi les vaccinés, selon les données, 69.695 citoyens ont déjà reçu la deuxième dose.

Pour la campagne de vaccination, l'Angola a déjà acheté six millions de doses de Spoutnik V et a reçu, par le biais de l'initiative Covx et du gouvernement chinois, 824 000 doses d'Astrazeneca et de Sinopharma.

Le plan actuel prévoit de vacciner environ 15,7 Angolais de plus de 16 ans, de réduire la mortalité et le nombre de cas de Covid-19, ainsi que de permettre la reprise du fonctionnement normal des activités économiques et sociales.