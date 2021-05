Mauritanie: Le président de la République reçoit un appel téléphonique du chef du bureau politique du Hamas

Nouakchott — Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a reçu jeudi un appel téléphonique de M. Ismail Haniyeh, Président du bureau politique du mouvement palestinien Hamas.

Dans ce message M. Haniyeh félicite le Président de la République et à travers lui le peuple mauritanien, à l'occasion de la fête bénie de l'Aid Al-Fitr.

Au cours de l'appel, le chef du bureau politique du mouvement Hamas a informé le Président de la République des derniers développements de la situation dans les territoires occupés après les attaques israéliennes continues contre El Qods Ach-Charif et la bande de Gaza.

Il a également remercié Son Excellence et le peuple mauritanien, toutes composantes confondues, pour le soutien illimité qu'ils apportent au peuple palestinien et à sa juste cause.

Son Excellence le Président de la République, M.Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a exprimé la position constante de soutien de la Mauritanie en faveur de la cause du peuple frère palestinien jusqu'à la fin de l'occupation et la création de l'Etat palestinien avec pour capitale, El-Qods Ach- Charif, la libération des prisonniers et le retour des personnes déplacées dans leurs foyers conformément aux résolutions du Conseil de Sécurité et à la nécessité de mobiliser la communauté internationale pour mettre un terme à la violence israélienne et aux attaques perpétrées contre le peuple palestinien et ses symboles sacrés.