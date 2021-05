Madagascar: Antsiranana - Aïd El-Fitr sous le rythme de restrictions sanitaires

Comme tous les musulmans du monde entier, ceux de la ville d'Antsiranana ont aussi célébré hier, la fête de la rupture du jeûne « Aïd El-Fitr » dans des conditions particulières dues à la pandémie de Covid-19.

Certes, vue la hausse alarmante des cas positifs dans la région, le gouvernorat de la Diana, par le biais du CRCO, a décrété la fermeture des mosquées visant à endiguer la propagation de la pandémie , mais cela n'a pas empêché les fidèles d'effectuer leur devoir envers Allah, dans le respect des restrictions sanitaires. Apparemment, les mesures prises ont ,quand même , perturbé la célébration. Cette fois, les accolades et les embrassades ont été évitées.

Tout a débuté la nuit du 12 mai quand la fin du Ramadan a été officiellement déclarée. Des bruits de joie ont resonné dans les quartiers de la ville pour marquer l'apparition d'un croissant de la lune. D'autres familles se sont invitées, en effet, pour les préparatifs du jour-J. Selon les explications, il s'agissait d'une coutume qui consiste à fêter l'arrivée de l'Aïd.

Puis, dès les premières heures du jeudi 13 mai, les rues de la capitale du Nord et les quartiers ont été envahis par les musulmans de tout âge et de toute catégorie, vêtus de beaux costumes et de leurs tenues d'apparat neuves. L'affluence était la même qu'à chaque Aïd. D'une manière générale et comme le veut la tradition religieuse, une prière chez soi ou collectivement à la mosquée précède cette fête sacrée et cette journée festive.

C'était ensuite l'occasion d'organiser des fêtes en famille, de rendre visite aux proches ou de faire des échanges de cadeaux. À cette occasion, les leaders religieux et notables musulmans n'ont pas oublié de rendre visite le Gouverneur Daodo Arona Marisiky et sa famille dans la Résidence de Place Kabary. Dans la prière, ils ont saisi cette opportunité pour demander la bénédiction d'Allah pour la région Diana et le pays.

Aumône

La tradition veut qu'à cette occasion, les pratiquants s'acquittent de l'aumône destinée aux plus démunis ou le Zakat El-Fitr, qui représente le don de quatre fois le contenu de deux mains réunies de nourriture. C'est pour cela que le Zakat ElFitr est fixé à chaque membre d'un foyer. « Chez nous, nous sommes quatre et nous avons offert quarante kapoaka du riz blanc » explique Soaleh, une mère de famille habitant du quartier de Place Kabary.

« Les musulmans pratiquants s' échangent de pâtisseries, vœux , et petits cadeaux pendant l'Aid-El-Fitr » affirme Saïda Soazara, qui a témoigné que pendant la nuit , elle a préparé cinq cents pièces différentes de « Mokary» (gâteaux) pour ses visiteurs composés d'amis, de proches et d'inconnus.

En outre, la journée sacrée, communément appelée Aïd, est une fête consacrée aux enfants, ils reçoivent des vêtements, cadeaux, friandises et parfois même des étrennes. C'était la raison pour laquelle, certains font leurs emplettes de fin de Ramadan dans les boutiques de vêtements, d'autres aux supermarchés. Des commerçants d'habillement se réjouissent de leurs bonnes affaires par rapport à l'année dernière, malgré le retard de livraison causé par la Covid-19. Toutefois, certains se plaignent de la hausse des prix.