Maroc: FA Cup / Chelsea - Leicester - Répétition générale pour Hakim Ziyech et Chelsea avant d'affronter City en C1

Hakim Ziyech a deux finales à disputer avec Chelsea en cette fin de saison. Et la première, la FA Cup, sera face à Leicester ce samedi 15 mai 2021 à partir de 16H 15 GMT, dans le mythique stade de Wembley. Un match "test" pour Chelsea avant de défier City en finale de la Ligue des Champions.

L'international marocain Hakim Ziyech et Chelsea seront face à Leicester en finale de la FA Cup ce samedi 15 mai 2021. La première finale des deux qu'il doit disputer en cette fin de saison avec le club anglais de Chelsea, avant d'aller du côté de Porto, pour y affronter Manchester City, le 29 mai prochain.

En effet c'est devant près de 21 000 spectateurs que H. Ziyech, tentera de remporter son premier trophée de cette saison 2020-21. Avec un parcours remarquable dans cette FA Cup après avoir sorti City en demi-finale grâce à son seul but du match, il sera confronté à Leicester pour le sacre final. Des retrouvailles avec d'autres compatriotes africains dont les deux internationaux nigérians, Iheanacho et Ndidi. Cette coupe de la FA Cup, qui est en Angleterre très prisée, peut être pour lui et Chelsea, un excellent moyen d'engranger de la confiance avant la finale de la prestigieuse coupe aux grandes oreilles.

Arriver confiant à Porto

Chelsea sera face au City de Pep Guardiola le 29 mai prochain pour tenter de remporter la deuxième Champions League de son histoire. Et, arriver au Portugal, après avoir remporter cette FA Cup ce samedi face à Leicester, peut avoir un aspect psychologique positif pour le club de Roman Abramovitch. Thomas Tuchel, qui va disputer sa première finale avec Chelsea, sait donc que ce match est très important pour l'échéance qui l'attendra au stade du Dragon. Aussi, Il devra manager son équipe de la plus belle des manières, car s'il est en finale de cette coupe d'Angleterre, c'est grâce à des remplaçants comme le gardien espagnol Kepa, ou encore le jeune milieu de terrain Gilmour. Alors reconduira-t-il les mêmes joueurs qui sont brièvement parvenus en finale ?

Mendy ou Kepa dans les buts ?

Comme tout au long de ce parcours dans cette FA Cup, Thomas Tuchel a beaucoup fait tourner. On pouvait voir des joueurs comme Emerson, Gilmour et Giroud, disputer presque tous les matchs. Et même Kepa, qui a perdu sa place de titulaire depuis l'arrivée du gardien sénégalais E. Mendy, a joué presque tous les matchs de cette coupe. Mais pour une finale, qui peut servir à peaufiner les derniers réglages de son équipe, qui choisira T. Tuchel pour garder ses cages ?

Les compos probables

Chelsea : Kepa, Azpilicueta, T. Silva, Rudiger, James, Jorginho, Kanté, Chilwell, Ziyech, Mount, Werner

Leicester : Schmeichel, Evans, Fofana, Soyuncu, Pereira, Ndidi, Tielemans, Castagne, Maddison, Vardy, Iheanacho