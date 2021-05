Afrique: LDC CAF - Al Ahly - Mamelodi Sundowns, la grosse attraction

Ce samedi à 19 heures au Caire, Al Ahly affronte Mamelodi Sundowns, à l'occasion des quarts de finale aller de la Ligue des Champions de la CAF. Le tenant du titre a la pression face à des Sud-Africains bien en forme.

Après avoir affirmé que la pression est dans le camp d'Al Ahly, Mamelodi Sundowns veut prendre une sérieuse option ce samedi. En match aller des quarts de finale de la ligue des champions de la CAF, le club sud-africain se déplace au Caire pour un choc des retrouvailles.

La rencontre aura une saveur particulière pour l'entraîneur du club égyptien, Pitso Mosimane. Le coach sud-africain, affronte une équipe qu'il a monté durant des années avant de partir en Septembre 2020.

Pour une troisième saison consécutive, Al Ahly et Sundowns s'affrontent à ce stade de la première compétition de football de clubs du continent.

"On s'attend à un match difficile mais on est préparé pour ça. Nous voulons garder le trophée et remporter la compétition une dixième fois. C'est notre objectif principal. On a deux matchs pour assurer notre qualification mais nous voulons faire la différence si possible dès ce samedi.", confie Mohamed El Shenawy, le gardien de but et capitaine emblématique d'Al Ahly.

Avant ce choc prévu à 19H GMT, deux rencontres ont lieu à 16H GMT. Les Algériens du CR Belouizdad reçoivent le club de l'Esperance Tunis alors que les Sud-Africains de Kaizer Chiefs sont opposés au champion de Tanzanie, Simba SC

Vendredi déjà, la première rencontre des quarts de finale entre le MC Alger et le WAC s'est soldée par un score nul (1-1).