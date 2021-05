Bénin: Tour du Bénin 2021 - Les coureurs béninois à suivre !

La 16e édition du tour cycliste du Bénin démarre lundi 17 mai. A quelques jours du premier coup de pédale, les différents pays annoncés sont observés. Habitués à jouer les seconds rôles sur leurs propres tours, les Béninois espèrent surprendre cette année.

A coté des Burkinabés grands favoris, les Béninois ne veulent plus jouer les derniers rôles. Même si la situation sanitaire n'a pas favorisé une préparation optimale, Romuald Hazoumè, président de la Fédération Béninoise de Cyclisme compte sur des individualités.

"Il faut compter sur Abdou Bachiki, il faut également compter sur Rémi Sohu, qui est impressionnant. Il peut vraiment surprendre. Romuald Sodji aussi peut surprendre, compter sur Sodjede Ricardo qui est jeune et qui au Mali nous a montré qu'il est capable de rentrer dans une échappée et de pouvoir avancer dans cette échappée. C'est un très jeune coureur et très prometteur. Aurel Zinsou, si on l'accompagne, parce que c'est un sprinteur. Si on l'emmène jusqu'au bout, il peut damner le pion. Il y a Sagbo Emmanuel qui est revenu à son top niveau. Ce sont des coureurs qui ont déjà fait des points à notre niveau et qui sont encore capable de gagner des étapes", a indiqué le responsable.

Mais la mission ne sera pas facile face aux Burkinabés vainqueurs des quatre précédentes éditions ou encore des autres coureurs africains.

"Qu'ils se battent et qu'ils montrent qu'ils ne sont pas du reste" , a lancé Romuald Hazoumè au sujet des coureurs de son pays.