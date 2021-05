Cote d'Ivoire: Promotion du métier de statisticien auprès des filles - Kaba Nialé récompense les lauréates des concours d'entrée à l'Ensea

Des jeunes filles de la Côte d'Ivoire, Bénin, Cameroun et du Burkina Faso, au nombre de quinze, sont admises aux concours d'entrée à l'Ensea session 2020 pour les filières d'Ingénieur des travaux statistiques (Its) et d'Ingénieur statisticien économiste (Ise).

Chacune de ces lauréates a reçu un ordinateur et une enveloppe des mains de la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, marraine de cette quatrième édition, le vendredi 14 mai, au Plateau.

Une occasion pour la ministre Kaba Nialé, première femme ivoirienne diplômée Ingénieur statisticienne économiste, de situer l'importance de la cérémonie. « Elle s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus vaste, celle de la promotion de l'équité et du genre dans la formation statistique », a-t-elle indiqué.

A cet égard, dit-elle, c'est avec plaisir qu'elle assure depuis 5 ans, le parrainage des activités de sensibilisation et de vulgarisation du métier de statisticien, notamment auprès des jeunes filles de séries scientifiques.

Elle a félicité et encouragé les lauréates pour leur courage et abnégation au travail. « Les concours d'entrée dans ces deux filières sont très sélectifs. Avec un taux de réussite d'environ 10% pour l'ensemble des écoles du réseau des écoles de statistiques africaines. Ce chiffre illustre une fois encore tout votre mérite. Votre admission dans ces filières scientifiques du cycle supérieur est le fruit de votre travail, votre engagement personnel dans la recherche de l'excellence. Je voudrais vous féliciter et vous encourager à persévérer dans l'effort, gage d'un parcours exemplaire dans votre formation, de votre future brillante carrière au service du développement de nos pays et de l'Afrique. Cette recherche de l'effort est en adéquation parfaite avec les valeurs que prône le Président Alassane Ouattara. Le succès est au bout de l'effort », a-t-elle relevé.

Dr Hugues Kouadio, directeur général de l'Ensea, s'est félicité de la cérémonie qui, à l'en croire, démontre le sérieux du travail de son école. Et de dévoiler ses ambitions : « Notre ambition est de porter la proportion de filles dans nos effectifs à 30%. Pour l'instant, nous plafonnons à 20% ce qui est un peu éloigné de notre objectif », a-t-il dévoilé.

Au nom des lauréates, Mlle Olivia Adou a remercié la ministre Kaba Nialé pour ce don d'ordinateur qui, selon elle, est un outil indispensable dans leur formation. « Vous accordez tant d'importance à la contribution des jeunes filles au développement de notre Nation et de l'Afrique. Nous sommes plus qu'honorées de la reconnaissance de nos efforts. Cette 4e édition de remise d'ordinateurs aux jeunes filles nous stimulent au travail et nous voulons profiter pour vous exprimer notre profonde gratitude », a-t-elle dit.

A noter que le concours 2020, malgré le Covid-19, a été organisé dans 25 centres d'examen et a enregistré 4983 candidats dont 862 pour le concours Ise Math, 1118 en Ise Eco, 518 en Its Math et 793 en Its Math.