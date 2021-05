Angola: Un juriste défend la création d'un centre de médiation des conflits économiques

Luena (Angola) — Le juriste Alfredo Yava a défendu samedi, à Luena, la création d'un centre de médiation des conflits économiques et de conciliation des moyens d'accélérer la résolution des problèmes extrajudiciaires.

Dissertant le thème «Entrepreneuriat et résolution extrajudiciaire des conflits», lors d'une rencontre de réflexion qui a réuni la classe d'entrepreneurs de Moxico, il a dit que les conflits commerciaux résolus par les tribunaux deviennent des processus longs et coûteux et portent préjudice à la économie.

Lors de l'événement organisé par la Chambre de Commerce de Moxico, l'académicien a souligné que l'existence d'un centre de médiation pour les conflits de conciliation pourrait résoudre ces cas rapidement.

Il propose que fassent partie de ce centre de médiation des conflits d'affaires, des entrepreneurs, des avocats, des comptables et d'autres experts.

Dans l'entre-temps, l'économiste Bendito Muhusso, qui a parlé de «l'organisation des entreprises comme facteur de compétitivité et de développement des entreprises et d'atténuation des conflits fiscaux», a indiqué que le succès des entreprises dépend de l'information, de la connaissance du secteur et de la formation continue des entrepreneurs.

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Moxico, Agrione Manuel, a souligné comme débilités pour la promotion de l'économie locale, le manque de voies d'accès pour l'écoulement des produits agricoles de la campagne vers les zones de commercialisation et l'excès de bureaucratie dans l'octroi de crédit bancaire.

Il a informé que 10 des membres de la chambre ont reçu un financement dans le cadre du ProdesiI (Programme de soutien à la production, diversification des exportations et remplacement des importations), ce qui peut rendre la classe entrepreneuriale cohérente et forte.

La Chambre de Commerce de Moxico contrôle 150 associés entre homme d'affaires et et entrepreneurs.