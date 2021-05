Angola: Isaac Francisco Lucas élu 36e roi de Bailundo

Bailundo (Angola) — Les membres de la cour du royaume de Bailundo et les autorités traditionnelles de la municipalité ont légitimé, vendredi, par un processus électif, Isaac Francisco Lucas en tant que 36e souverain du royaume.

L'option pour l'élection, une pratique inhabituelle dans l'histoire du règne, fondée au XVe siècle, a été la voie adoptée pour légitimer le successeur d'Armindo Kalupeteca, qui a été démis du trône en mars de cette année, en raison des contraintes vérifiées dans la détermination du nouveau roi.

Lors de l'élection, qui a compté sur une population électorale composée de 206 électeurs, y compris des membres de la cour, des rois et des chefs traditionnels de la municipalité de Bailundo, dont le village est à 75 kilomètres de la ville de Huambo, Isaac Francisco Lucas, chef traditionnels depuis 1992, a obtenu 153 voix.

L'ancien vice-roi de Bailundo s'est présenté contre João Cauengo Casandji et Joaquim Calado, qui ont obtenu respectivement 31 et 20 voix.

Agé de 37 ans, Isaac Francisco Lucas, de la lignée Katchitiopololo ou simplement Ekuikui IV, adoptera le nom de Chongolola.

S'adressant à la presse, quelques instants après son élection, le nouveau souverain de Bailundo, avec une cour de 36 membres, a promis de travailler à la récupération de l'hégémonie et de la culture traditionnelles du royaume, ainsi qu'au renforcement de la coopération avec les institutions sociales, entre gouvernementales, politiques et religieuses et la société civile.

Le souverain a déclaré qu'il excellerait dans l'union des ombalas de la municipalité et des autres royaumes de la province de Huambo, pour imprimer une nouvelle dynamique dans la préservation des valeurs culturelles des peuples Ovimbundu.

João Cauengo Casandji et Joaquim Calado, candidats battus, ont reconnu les résultats et ont félicité le nouveau roi pour la victoire.

Le directeur du Bureau de la Culture, du Tourisme, de la Jeunesse et du Sport de la province de Huambo, Jeremias Piedade Chissanga, a mis en exergue la voie pacifique et démocratique de l'événement, pour faire preuve d'harmonie et d'engagement des parties prenantes pour l'avenir du royaume de Bailundo.

Il a dit qu'il s'attendait à ce que le nouveau roi tienne ses promesses, considérant qu'il était impératif et urgent de récupérer l'hégémonie du règne, à en juger par le moment troublé qu'il a vécu dans les derniers jours.

Depuis la fondation du royaume de Bailundo, ont été souverains outre Armindo Kalupeteca, les rois Katiavala I (fondateur), Jahulo I, Samandalu, Tchingui I, Tchingui II, Ekuikui I, Numa I, Hundungulo I, Tchissende I, Jungulo, Ngundji ont été souverains, Tchivukuvuku Tchama Tchongonga, Utondossi, Bonji, Bongue, Tchissende II, Vassovava et Katiavala II. Ekongoliohombo, Ekuikui II, Numa II, Moma, Kangovi, Hundungulo II, Mutu Ya Kevela (vice-roi), Tchissende III, Jahulo II, Mussitu, Tchinendele, Kapoko, Numa II, Pessela Tchongolola et Ekuikuio III.