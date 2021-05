Togo: « Du leadership à la Gouvernance locale », livre 1, de Pasteur et Expert en Finances locales, Boniface Agoudavi, dédicacé à Lomé

Pasteur et Expert en Finances locales, Boniface Kossi Ékpé Agoudavi, a pris à nouveau sa plume. Et cette fois, l'objet de sa réflexion n'a été autre que le leadership et la gouvernance locale. Sorti sous l'intitulé « Du leadership à la Gouvernance locale », livre 1, l'ouvrage de 157 pages, a été dédicacé à Lomé ce Samedi 15 Mai 2021, en présence de fidèles chrétiens mais aussi des acteurs du monde de la finance, de l'entrepreneuriat et de la Gouvernance locale au Togo.

A l'origine d'un tel ouvrage, l'auteur y place un constat : « il y a crise de leadership. Elle se manifeste sur toute la terre et précisément au Togo. Si on tourne en rond, la maladie n'est nulle part car la maladie, c'est le leadership ». Et à en croire M. Agoudavi, l'écriture de cet ouvrage n'est que la formule toute trouvée pour avertir les jeunes générations, afin de leur éviter une telle crise. « Pour que nos enfants n'en souffrent pas comme nous nous en avons souffert, c'est ce qui m'a amené à mener les réflexions contenues dans ce livre », a-t-il confié, au cours de cette cérémonie.

Dans sa démarche, il est à noter qu'il ne résume pas la notion de leadership à une question de religion mais va bien au-delà, car pour lui, bien que leader religieux, il reconnait en soi que « le christianisme n'est que la dématérialisation de nos pratiques traditionnelles », et donc qu'un bon leader n'est pas forcément un chrétien.

Il a également à travers cet ouvrage émis des interrogations sur la gestion qui a été fait de la pandémie de la Covid-19 au Togo. En tout cas, d'après lui, il y a des regrets à émettre de ce que Dieu n'a pas été mis au cœur de cette gestion.

Ancien Ambassadeur du Togo au Canada, professeur d'entrepreneuriat dans les universités du Togo, Samuel Kokougan Apalo, a salué, la vision holistique de l'ouvrage, avant de laisser constater que de nos jours, « il faut à l'homme 5 sources de revenus. Une seule source, si elle disparait, vous êtes mort ».

Dans la foulée de cette dédicace, il a annoncé la sortie prochaine d'une autre édition qui se focalisera sur le Management, puisque d'après lui, c'est le leader qui donne des consignes ou directives au Manager qui s'occupe de l'exécution.

« Du leadership à la Gouvernance locale », livre 1, publié aux éditions Generis Publishing est vendu au coût de 35 Euros soit environ 23.000 F cfa.