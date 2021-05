Sénégal: Pétrole et Gaz - Table ronde sur "la place des groupements féminins dans le contenu local" les 27 et 28 mai à Dakar

Dakar — Une table ronde sur le thème "Pétrole et gaz : la place des groupements féminins dans le contenu local" se tiendra les 27 et 28 mai à Dakar au King Fahd Palace, à l'initiative de la Plateforme africaine pour l'autonomisation des femmes (PAAF).

En prélude de l'évènement, une conférence de presse est prévue lundi 17 mai à 12h30 dans les locaux d'Invest in Africa (Mezzanine Immeuble Seydi Djami Avenue Cheikh Anta Diop x Rue Léo Frobénius), indique un communiqué transmis à l'APS.

La table ronde, organisée en partenariat avec le cabinet Convergis, "permettra d'engager une réflexion inclusive avec les groupements féminins issus des bassins concernés par le projet pétrolier et gazier du Sénégal".

Selon la même source, "diverses thématiques seront investiguées comme la loi sur le contenu local, l'explication de la chaîne de valeur et d'approvisionnement du pétrole et du gaz ou encore la problématique de la nécessaire mise à niveau technique et financière des PME locales".

Prendront part à la table ronde les acteurs du secteur, ainsi que les principaux représentants de la puissance publique (présidence de la République, ministère du Pétrole et des Energies, ministère de la Femme, ministère de l'Agriculture, structures d'appui, etc.).

Le communiqué rappelle que la plateforme, qui regroupe plus de 21 000 femmes du Sénégal et de la Gambie, "nourrit l'ambition de les accompagner dans leur marche résolue vers une plus grande autonomie".