Sénégal: 22 nouveaux cas, 2 décès et 145 patients sous traitement

Le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, a livré les résultats des examens virologiques reçus. On constate une légère hausse des nouvelles contaminations même si le nombre de tests effectués a diminué. Elles sont au nombre de 22 sur un échantillon de 961 tests réalisés, soit un taux de 2,29%.

Alors qu'hier, vendredi, le taux de positivité avait chuté à 1,5%. Le nombre de cas communautaire a doublé. Il y a 12 cas contacts, aucun cas importé et 10 cas issus de la transmission communautaire notamment 9 dans la région de Dakar qui demeure l'épicentre de la maladie et 1 à Joal.

Selon le directeur de la prévention, 29 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris là où 10 malades sont pris en charge dans les services de réanimation. Malheureusement le bilan macabre a grimpé. On dénombre, ce samedi, 2 cas de décès. À ce jour, 40 828 patients ont été déclarés positifs dont 39 558 déclarés guéris, 1 124 décès et 145 sous traitements.

Par ailleurs, le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé que 431 916 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire depuis le démarrage de la campagne de vaccination. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les sénégalais à respecter les mesures barrières individuelles et collectives.